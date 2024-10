Giallo in Inter-Juve: svelato il motivo dell’assenza

Inter-Juventus ha regalato enorme spettacolo e colpi di scena in una serata che si è conclusa con un clamoroso 4-4. A margine della sfida di San Siro non è passata inosservata un’assenza in particolare

La nona giornata di Serie A ha decretato la prima mini fuga del Napoli sulle dirette rivali che si sono annullate a vicenda nello scontro diretto di San Siro. Il riferimento è alla partitissima tra Inter e Juventus che ieri a partire dalle 18 ha catalizzato l’attenzione di tifosi italiani, e non solo.

La battaglia messa in scena dalle truppe di Inzaghi e Thiago Motta ha infatti regalato una serata di puro spettacolo, seppur condito da qualche errore di troppo che non ha fatto altro che favorire l’imprevedibilità di una sfida che a conti fatti non ha accontentato nessuna delle due. Un pareggio pirotecnico per 4-4 che impedisce ad entrambe di fare un balzo in avanti in classifica.

Qualche rimpianto in più ce lo ha certamente l’Inter, che la partita la giocava in casa di fronte al caldo pubblico di San Siro, e che a metà secondo tempo era avanti di due gol con buone prospettive di successo. L’ingresso di Yildiz ha però spaccato la partita, riequilibrando nuovamente l’esito di una sfida che sembrava ormai saldamente sui binari interisti.

Un punto a testa tra errori, decisioni arbitrali, gol pesanti e tanta imprevedibilità. Eppure nonostante lo spettacolo non è passata inosservata un’assenza in quel di San Siro.

Inter-Juventus, nessuna coreografia in Curva Nord: nuova linea delle autorità

Ha fatto rumore l’assenza di coreografia da parte della Curva Nord per il Derby d’Italia disputato ieri.

Una questione che non poteva passare sottotraccia e a cui ha provato a dare spiegazione l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che evidenzia come da prassi, ogni tipo di striscione vada autorizzato dal Gos prima della partita. “Al netto del giallo legato a una richiesta che non sarebbe mai arrivata, la mancata coreografia degli ultras interisti è figlia di una nuova linea adottata dalle autorità dopo l’inchiesta “Doppia Curva”, scrive la rosea, che quindi rimanda il tutto ad una nuova linea messa in atto.