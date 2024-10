Fonseca non dimentica Bologna: “Noi penalizzati. Ecco chi può vincere lo Scudetto”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Paulo Fonseca, alla vigilia di Milan-Napoli, match valevole per la decima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo le polemiche relative al rinvio della sfida del Dall’Ara, il Diavolo torna in campo contro il Napoli di Antonio Conte.

Un match fondamentale per i rossoneri, che verrà affrontato in piena emergenza. Oltre agli squalificati Tiijani Reijnders e Theo Hernandez, il tecnico portoghese dovrà fare i conti con l’infortunio di Matteo Gabbia.

Segui la conferenza stampa di Paulo Fonseca con Calciomercato.it:

Sfida al Napoli – “E’ una squadra fortissima come dimostra la classifica, con un allenatore fornissimo. Sta in un buon momento ed è motivatissimo, ma lo siamo anche noi. Si torna su Bologna-Milan rinviata – “E’ stato difficile gestire questo momento perché ci siamo allenati senza sapere se avessimo giocato. Noi volevamo giocare, siamo stati molto penalizzati. Volevamo giocare anche perché abbiamo due giocatori squalificati, Reijnders e Theo Hernandez. Ma ho fiducia in tutti i giocatori. Camarda? Non è cambiato nulla, è entrato bene in campo. Ha un grande futuro davanti a se”.

Leao – “Ha lavorato bene come sempre. Non è un problema, non è un caso e siamo sicuri che tornerà quello che tutti si aspettano. Non vi dico se giocherà domani. E’ una situazione normale. Perché è un caso? Perché l’allenatore non lo fa giocare… magari gioca domani, per me è tutto normale”.

Lotta al titolo – “Napoli è una delle squadre che può vincere lo Scudetto. Per me lo è anche il Milan. I tifosi devono crederci perché siamo una squadra forte, siamo in crescita

Conte è una motivazione in più? “La mia motivazione è di essere l’allenatore del Milan”

Asterisco in classifica – “Per me onestamente è lo stesso. Capisco che può penalizzare i tifosi che guardano la classifica, ma per me non cambia nulla”.

Pulisic trequartista – “Mi piace quando gioca molto dentro il campo”.

Squadre forti contro – “La partita sarà decisa sugli esterni. Milan e Napoli hanno giocatori importanti sulle corsie laterali”

Non si insegna più a difendere? – “Se guardiamo in Serie A questo non possiamo dirlo. A me piace lavorare tanto, ma non c’è tempo se giochi ogni tre giorni. Manca il livello individuale sui difensori. I gol spesso non nascono per errori di struttura. In generale penso che oggi è più difficile attaccare perché le squadre difendono meglio. Ora è cresciuta la tendenza di marcare uomo a uomo, anche nelle grandi squadre, ma è un rischio alto.