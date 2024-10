Ultim’ora, tegola pesantissima: un big salta Parigi-Bercy

Una tegola pesantissima arriva per la Parigi-Bercy: uno dei big salterà il torneo a causa di un fastidioso infortunio alla schiena

Nella giornata di ieri 26 ottobre, ha avuto inizio il torneo Parigi-Bercy, l’ultimo dei Masters 1000 di questo 2024. Una stagione intensissima di eventi e che ha visto uno Jannik Sinner assoluto protagonista, anche nelle ultime uscite come quelle degli US Open o di Shanghai. Un anno dove l’altoatesino è riuscito a conquistare il primo posto, che proverà a difendere anche nel 2025.

In questo finale di 2024, infatti, Jannik non potrà perdere il primato, ma è chiaro che anche questo torneo tutto francese, potrà dire molto sull’inizio della prossima stagione e sulla classifica ATP. Il torneo è, come detto, già iniziato, ma non sono mancate già le prime notizie che hanno potuto condizionare lo svolgimento delle partite. In questo caso, parliamo di un infortunio che ha costretto ad un forfait.

Infortunio prima di Parigi-Bercy: cambia tutto per Sinner

Il protagonista è, suo malgrado, Felix Auger-Aliassime, 24enne canadese che 2 anni fa ha raggiunto anche la posizione numero 6 al mondo. Sui propri canali social ha lanciato l’annuncio legato al suo infortunio, che condizionerà anche il tabellone di Jannik Sinner, che avrebbe potuto affrontarlo nei prossimi turni.

Auger-Aliassime ha reso ufficiale la sua decisione di non prendere parte al torneo di Parigi-Bercy e che ha quindi terminato in anticipo la sua stagione. Un fastidioso infortunio alla schiena, già sentito nel corso dell’ATP 500 di Basilea, hanno costretto il tennista di Montreal a dare forfait. Dopo un confronto con lo staff ed un tentativo di prendere parte al torneo, è stato deciso di evitare di peggiorare la situazione.

Sui social ha infatti scritto: “Ho cercato di darmi un’ultima opportunità per essere in forma per giocare a Parigi, ma sfortunatamente quest’anno non è stato così. Dopo aver avvertito un po’ di dolore alla schiena durante Basilea, ho fatto alcuni test e tentativi di allenamento prima di concludere che non sarei stato pronto per competere al livello che speravo. Detto questo, è un finale di stagione agrodolce e farò tutto ciò che è in mio potere per recuperare mentalmente e fisicamente per un inizio forte nel 2025. Grazie come sempre per tutte le vostre gentili parole e il vostro supporto”.

Una decisione, come detto, che cambia anche il destino del nostro Jannik Sinner. Auger-Aliassime avrebbe, infatti, affrontato nel primo turno Ben Shelton. Il vincitore del match sarebbe stato l’avversario del tennista azzurro. Ora, invece, lo statunitense dovrà sfidare un altro tennista proveniente dalle qualificazioni, prima di vedersela con il numero uno al mondo.