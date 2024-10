Serie A: Lazio ok col Genoa e al terzo posto, pari Monza-Venezia

Serie A, successo importante per la Lazio nel pomeriggio: 3-0 firmato Noslin, Pedro e Vecino per i biancocelesti contro il Genoa, mentre tra Monza e Venezia finisce 2-2

Nel gruppone di alta classifica c’è anche la Lazio. I biancocelesti riscattano il ko con la Juventus e battono il Genoa per 3-0 con una rete di Noslin e una di Pedro, salendo momentaneamente in terza posizione. Sull’altro campo delle 15, batti e ribatti tra Monza e Venezia, che finisce 2-2 dopo diverse emozioni specie nel primo tempo.

Nel prepartita, la tegola per la Lazio, con Zaccagni fuori causa per un attacco influenzale e che non va neanche in panchina. Ma il suo sostituto non lo fa rimpiangere, anzi. Baroni manda in campo Noslin e questi lo ripaga, a metà primo tempo, con un grande slalom in area concluso con un perfetto destro sul palo lungo. Nonostante le difficoltà del momento il Genoa prova a restare in partita fino alla fine e in qualche occasione riesce anche a spaventare Provedel, anche se nel secondo tempo la Lazio va numerose volte vicina al gol del raddoppio, specialmente con un ispirato Castellanos, che però non riesce a trovare la via della rete. Altre buone occasioni fallite da Isaksen e Tchaouna, nel finale arriva il raddoppio di Pedro in contropiede e il punteggio si dilata ulteriormente con il tris di Vecino. Il Genoa, ora, attende Balotelli per provare a tirarsi fuori dai guai.

In Brianza, l’importanza della posta in palio con uno scontro salvezza già delicatissimo non inibisce Monza e Venezia, che giocano una partita d’attacco. Due volte avanti i lagunari di Di Francesco, prima con una grande ripartenza rifinita da Oristanio per Ellertsson, quindi con un colpo di testa di Svoboda su calcio da fermo. Due volte rimediano i padroni di casa, prima con un diagonale di Kyriakopoulos, quindi con un sinistro sotto porta di Djuric. Nella ripresa, le squadre provano ancora a superarsi, ma con meno brillantezza. Nel finale di gara, il punto fa più comodo al Monza, vista l’espulsione di Bondo per doppia ammonizione.

LAZIO-GENOA 3-0 – 21′ Noslin, 86′ Pedro, 94′ Vecino

MONZA-VENEZIA 2-2 – 15′ Ellertsson (V), 23′ Kyriakopoulos (M), 39′ Svoboda (V), 44′ Djuric (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter* 17, Juventus*, Atalanta, Lazio e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Fiorentina* 13, Empoli 11, Roma* 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Lecce e Venezia 5

*una partita in meno