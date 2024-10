Rimonta clamorosa, l’allenatore si dimette in diretta tv

L’allenatore si dimette a sorpresa dopo aver subito la rimonta: l’annuncio clamoroso del tecnico

Ha dell’incredibile quanto sta accadendo dopo la partita: l’allenatore ha annunciato le sue dimissioni a sorpresa.

La stagione calcistica è ancora nella sua fase iniziale, ma non sono mancati ribaltoni in panchina e continuano a non mancare. Non solo per decisione delle società, ma anche da parte degli allenatori. Proprio pochi minuti fa, infatti, l’allenatore ha presentato le sue dimissioni, lasciando a sorpresa la panchina.

Un annuncio che ha del clamoroso quello di Ezio Capuano, allenatore (a questo punto dimissionario) del Foggia. Già, perché l’allenatore di origini campane sedeva sulla panchina del Foggia esattamente da un mese, praticamente dal 27 settembre. In questi trenta giorni, ha guidato i Satanelli in cinque occasioni, raccogliendo altrettanti punti, frutto di una sola vittoria (ottenuta contro il Taranto, ex squadra proprio di Capuano), due pareggi strappati contro Potenza e Catania e due sconfitte arrivate contro Avellino e Sorrento.

Serie C, Capuano si dimette a sorpresa: caos in casa Foggia

Proprio l’ultima sconfitta contro il Sorrento, arrivata in rimonta, è stata seguita dalla decisione a sorpresa di Eziolino Capuano. A margine del match, infatti, il tecnico ha annunciato di volersi dimettere.

Una decisione clamorosa, annunciata in diretta tv dal tecnico rossonero. Eppure, la partita giocata sul campo del Sorrento e valevole per l’undicesima giornata del girone C di Serie C, era iniziata bene. Il Foggia, infatti, aveva sbloccato il risultato dopo quarantanove minuti di gioco con un gol di Murano, ma tra il 72′ e il quarto minuto di recupero del secondo tempo, la compagine locale è riuscita a rimontare con le segnature di De Francesco e Vitiello, conquistando così tre punti in modo inaspettato.

E così, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud per commentare la sconfitta di Sorrento, Eziolino Capuano ha rimesso il suo mandato nelle mani del presidente Nicola Canonico, rassegnando in diretta tv le sue dimissioni: “Ho visto cose assurde, chiedo scusa a tutti ma non è la squadra di Capuano. Mai mi ero trovato in questa situazione in 35 anni di carriera, mi faccio da parte”.

Ora starà al presidente dei Satanelli decidere se accettare o meno le dimissioni dell’allenatore ex Potenza, la cui decisione fa comunque discutere.