Pioggia di gol in Inter-Juventus: Yildiz rovina i piani di Inzaghi

Spettacolo, difese ballerine e tanti episodi da analizzare: pioggia di gol in Inter-Juventus, Zielinski fa doppietta e Yildiz risponde

Show a San Siro, con azioni da una parte e dall’altra. Non ci si ferma un attimo. Inter-Juventus si sblocca praticamente subito, dopo 15 minuti, a causa di una leggerezza di Danilo in area di rigore, che arriva in ritardo su Thuram e commette fallo. Dal dischetto si presenta Zielinski, che apre le marcature.

La reazione dei bianconeri arriva prontissima. Passano cinque minuti e Vlahovic spedisce in rete l’assist di McKennie. Inter freddata. Sei minuti più tardi è Weah a salire in cattedra e spingere in porta l’assist di Conceicao. Inzaghi è una furia con i suoi, ma i nerazzurri ritrovano la retta via pochi minuti più tardi. Mkhitaryan si regala un gol meraviglioso e sblocca così la sua stagione. E poi altro errore in area di rigore. La Juventus regala un altro rigore ai nerazzurri, per un’ingenuità di Kalulu su Thuram. Zielinski si presenta nuovamente dal dischetto e riporta l’Inter in vantaggio. Ad inizio secondo tempo, altro gol dei padroni di casa con Dumfries, che pochi minuti prima aveva sbagliato un gol clamoroso a porta vuota.

Prova a riaprirla Yildiz, con un bellissimo tiro a incrociare. Sommer può solo guardare il pallone entrare nell’angolino. Ma il turco replica e ribalta ancora tutto realizzando il gol del 4-4. Gara incredibile, con continui ribaltamenti di fronte. Ma questo pareggio è un invito a nozze solo per il Napoli, che scappa a +4 dai nerazzurri e +5 dalla Juve.

INTER-JUVENTUS 4-4 – 15′ 37′ Zielinski, 20′ Vlahovic, 26′ Weah, 35′ Mkhitaryan, 53′ Dumfries, 71′, 82′ Yildiz

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Fiorentina* 13, Empoli 11, Roma* 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Venezia e Lecce 5