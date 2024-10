Pokerissimo viola nel segno di Bove: Roma surclassata

Fiorentina-Roma finisce 5-1, Bove mattatore della serata brilla da ex: surclassasti i giallorossi e ora Juric rischia grosso

Una Fiorentina straripante surclassa letteralmente la Roma nel corso del posticipo della 9a giornata di Serie A. Da dopo la vittoria ottenuta in casa contro il Milan, i viola non si fermano più. La squadra di Palladino sembra aver ingranato le marce giuste e in tre partite tra coppa e campionato ha messo a segno ben 15 reti.

Cinque sono quelle rifilate alla Roma di Ivan Juric, la cui permanenza in giallorosso sembra ormai davvero complicata. Una sconfitta roboante, cominciata con la rete segnata da Kean su assist di Beltran. Lo stesso argentino trasforma poi un discusso rigore procurato da Bove. Il centrocampista, ex della gara, è un vero e proprio mattatore della serata. E’ lui infatti a servire l’assist per il terzo gol viola, firmato ancora da Kean, arrivato subito dopo il bellissimo gol di Manu Kone, primo in giallorosso, subentrato a Cristante, uscito alla mezz’ora del primo tempo.

Fiorentina-Roma 5-1: Palladino vola, Juric allo sbando

La Roma sembra allo sbando più totale. Una sensazione confermata anche ad inizio ripresa. Bove entra come il burro nella difesa giallorossa e conclude la sua super partita con la sua prima rete in maglia gigliata.

Dybala prova ad accorciare le distanze nuovamente su punizione, ma De Gea e il palo dicono no all’argentino. Ma in casa giallorossa piove sul bagnato: Dodo sfugge ad Hermoso. Lo spagnolo lo trattiene e rimedia il secondo giallo che gli costa l’espulsione. Per inserire un nuovo difensore, Juric fa esordire Hummels che subentra a Dybala. Il tedesco però trova una sfortunata autorete che determina il 5-1 finale. La Fiorentina aggancia dunque Udinese, Atalanta e Lazio a 16 punti in classifica. La Roma invece resta ferma a 10 e il futuro di Juric sembra essere sempre più in dubbio.

Fiorentina-Roma 5-1

Marcatori: Kean (F) 9′ e 41′, Beltran (F) 17′, Kone (R) 39′, Bove (F) 52′, aut. Hummels (F) 71′.

Espulsi: Hermoso (R) 65′.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio, Fiorentina e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Empoli 11, Roma 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Venezia e Lecce 5.

*una partita in meno