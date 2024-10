Fiorentina-Roma, il rigore semina il caos: Var nel mirino

Fiorentina-Roma, infuria la polemica per il rigore assegnato nel corso del match: caos e Var nel mirino

Un primo tempo da grande protagonista per l’ex della partita. Tra i più brillanti nel corso della prima frazione di Fiorentina-Roma c’è sicuramente Edoardo Bove.

Da segnalare la prova dell’ex centrocampista giallorosso, in forza ai viola, entrato da protagonista in occasione di entrambe le reti dei padroni di casa nel corso della prima frazione. Protagonista in occasione del gol del momentaneo 1-0 segnato da Moise Kean, Bove si è poi procurato il rigore realizzato da Beltran per poi realizzare l’assist per lo stesso Kean per il momentaneo 3-1. Il penalty fischiato da Sozza ha però suscitato diverse polemiche, soprattutto sui social network. La dinamica infatti vede Bove toccare il pallone, che è poi toccato da Celik, il quale frana addosso al centrocampista della Fiorentina.

Fiorentina-Roma, divampa la polemica sul rigore

Un rigore che divide i tifosi anche sui social network. C’è chi afferma come sia stato giusto fischiare il calcio di rigore perché il pallone è ancora in gioco e Celik è arrivato in netto ritardo.

E’ rigore. E’ stato anticipato, è entrato in ritardo,ha toccato il pallone e contemporaneamente Bove, mentre la palla era ancora in gioco. netto — saraceno12 (@saraceno121) October 27, 2024

Non so sinceramente dirvi se il rigore ci fosse o no, a primo impatto ho detto di sì, ma dopo averlo rivisto ho avuto qualche dubbio. Tocca palla Bove, la ritocca Celik, la ritocca Bove e poi il Turco investe completamente l’ex Roma. Non so — Guendourellismo🇪🇺💫 (@IlCampioneDSQ) October 27, 2024

C’è chi invece afferma, anche con ironia, che il rigore sia stato inventato da Bove, con l’obiettivo di far esonerare Juric per il bene della Roma, sua squadra del cuore. Altri tifosi giallorossi hanno fatto capire come il penalty sia stato invece molto generoso: “Un rigore che a noi non daranno mai”.

Inventato rigore pur di far esonerare Juric, semplicemente il più grande romanista di tutti i tempi pic.twitter.com/qcZWQBHwq3 — M(i)r. Wolf 🐺 (@rightbehaviors) October 27, 2024

17minuti 2 a0 fiorentina e bove fa le azioni di entrambi i gol. Preferirei avere torti ogni tanto.

P.S. rigore che a te non daranno mai https://t.co/5uDmOd2CqD — ale (@aleaoo_) October 27, 2024

Celik è un ciuccio di prima categoria, ma questo non è mai calcio di rigore. — GA7 🇮🇹🇺🇸 (@GA7_Official) October 27, 2024

Facciamo schifo è vero ma questa roba non deve passare in sordina: Sozza e il VAR decretano il rigore più inesistente della storia del calcio per PALLA PIENA. Rigore che ci taglia le gambe e ci porta in svantaggio sul 2-0. Avallate, dai! #FiorentinaRoma pic.twitter.com/8teYY0qWFQ — Stewolf 🐺 (@StewolfX) October 27, 2024

Anche l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sottolinea come il penalty non ci sia: secondo lui sarebbe stato giusto assegnare il calcio d’angolo e non la massima punizione.