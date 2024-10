Parma-Empoli, un punto per uno: Charpentier salva i gialloblù

Parma-Empoli 1-1, partita vibrante al ‘Tardini’ alle 12.30: Fazzini manda avanti gli ospiti, pareggia Charpentier poi gli emiliani sprecano un rigore con Bonny

Una partita che si prevedeva non banale tra Parma ed Empoli, e così è stata. Le due squadre hanno provato a superarsi, ma alla fine hanno diviso la posta in palio, con un punto per parte, per effetto dell’autogol di Coulibaly nel primo tempo su inserimento di Fazzini e di Charpentier nella ripresa. Rimpianti per entrambe: i toscani sono stati a lungo in vantaggio, il Parma ha avuto la palla anche per vincerla dopo il pareggio, cestinando un rigore con Bonny.

Le due squadre se la giocano fin dall’inizio, anche se nella prima fase del match prevale l’equilibrio. Si fa vedere Bonny con un paio di buone giocate in area di rigore, per i toscani è Fazzini ad accendersi in tutta la sua qualità. E a propiziare il gol, nella parte finale del primo tempo, intervenendo in spaccata su assist di Gyasi al termine di una bellissima azione tutta in verticale e causando l’autorete di Coulibaly. Poco dopo, sono ancora loro due a seminare il panico in area gialloblù, ma stavolta il cross basso di Gyasi non trova né Fazzini né altri compagni per correggere in rete. Il Parma si scuote e prima dell’intervallo fa tremare la traversa con un gran tiro a giro di Cancellieri.

A inizio secondo tempo, l’Empoli prova a suggellare la propria superiorità e ha subito una buona occasione con Anjorin, che dal limite spedisce alto. Ma il Parma, anche grazie ai cambi di D’Aversa, è un’altra squadra. Vasquez deve superarsi prima su un gran destro di Bonny, quindi su una punizione di Bernabè. Ma non può nulla sul destro secco di Charpentier da dentro l’area. E poco dopo, come detto, il Parma potrebbe addirittura ribaltarla. Almqvist scappa in contropiede e anticipa l’uscita di Vasquez, conquistandosi un calcio di rigore. Bonny spiazza il portiere, ma la alza troppo: la palla sbatte sulla traversa ed esce sul fondo. Un punto utile a muovere la classifica sia degli emiliani che dei toscani, ma entrambe speravano in qualcosa di più.

PARMA-EMPOLI 1-1 – 35′ aut. Coulibaly (E), 80′ Charpentier (P)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 22, Inter 17, Juventus, Atalanta* e Udinese* 16, Milan e Torino* 14, Fiorentina 13 e Lazio 13, Empoli* 11, Roma 10, Bologna, Como*, Cagliari* e Verona* 9, Parma* 8; Monza 7, Genoa 6, Lecce* 5, Venezia 4

*una partita in più