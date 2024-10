PAGELLE E TABELLINO LAZIO-GENOA 3-0: Noslin di fioretto, Rovella Terminator. Taty ‘eccessivo’

Pagelle e tabellino di Lazio-Genoa, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 6

Patric 6,5

Gila 6,5

Nuno Tavares 7,5

Guendouzi 6,5

TOP Rovella 8: è vero che il gol che indirizza e forse decide la partita è di Noslin, tra l’altro un gioiello raro. Però la continuità e la qualità in ogni fase di gioco di Rovella è qualcosa di eccezionale. Si trova in uno stato di forma quasi baciato da Dio, arriva dappertutto, anticipa tutti, legge alla perfezione qualsiasi situazione.

Isaksen 6. Dal 60′ Pedro 6,5

Dia 5,5. Dal 60′ Vecino 6,5

Noslin 7. Dal 78′ Tchaouna sv

FLOP Castellanos 6: flop ovviamente è un parolone, ma di sicuro non brilla come al solito. Si complica davvero troppo la vita cercando cose complicate, eccessivamente arzigogolate per idee e qualità, anche a livello atletico. Dia fa peggio, ma ha la giustificazione di essere partito titolare tre giorni fa a differenza dell’argentino. Un paio di ottimi spunti, come quello che aiuta la Lazio a chiudere il match.

All.: Baroni 7

GENOA

Leali 6

Sabelli 5. TOP Dal 45′ Norton-Cuffy 6,5: pronti via e spacca la Lazio con un’azione incredibile, parato poi da Provedel. In generale sembra il più vivo di tutti, prezioso anche in fase di ripiegamento, ma non basta.

Vogliacco 5,5

Vasquez 6

Matturro 5,5

Zanoli 5. Dal 61′ Ekhator

Frendrup 5,5

Miretti 5. Dal 61’Badelj 5,5

Martin 5,5

Thorsby 6. Dal 61′ Ankeye sv. Da 70′ Melegoni 5,5

Pinamonti 5

FLOP All.: Gilardino 5: ci sta perdere con la lazio, che però amministra e gestisce per quasi tutta la partita. Ok le tantissime assenze che sono forse decisive, ma il suo Genoa è stato spento, moscio.

Arbitro: Piccinini 5,5

Il tabellino di Lazio-Genoa 3-0

Marcatori: 21′ Noslin (L), 85′ Pedro (L), 90’+5 Vecino (L)

Ammoniti: 22′ Sabelli (G), 28′ Noslin (L), 54′ Gila (L), 66′ Marusic (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen (60′ Pedro), Dia (60′ Vecino), Noslin (78′ Tchaouna); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Gigot, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna.

All.: Baroni.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli (45′ Norton-Cuffy), Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (61′ Ekhator), Frendrup, Miretti (61’Badelj), Martin, Thorsby (61′ Ankeye) (70′ Melegoni); Pinamonti.

A disp.: Sommariva, Stolz, Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Zanoli, Bohinen, Masini, Pereiro, Accornero.

All.: Gilardino.

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Perrotti – Ceccon; Quarto Uomo: Aureliano; VAR: Serra; AVAR: Abisso.