PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-ROMA 5-1: Bove ‘onnipotente’, Celik annienta Juric

Pagelle e tabellino di Fiorentina-Roma, match valido per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

FIORENTINA

De Gea 6,5

Dodo 7,5

Comuzzo 7

Ranieri 7

Gosens 7

Cataldi 7. Dal 56′ Richardson 6

Adli 7,5. Dal 73′ Quarta 6

Colpani 6,5

Beltran 7. Dal 66′ Kouamé 6,5

TOP Bove 9: indemoniato, letteralmente. Questa sera è una furia, perfetto in ogni aspetto del gioco e ogni caratteristica tecnica e fisica. Corre dappertutto, dribbla tutti, recupera palloni a profusione e non ne sbaglia la distribuzione neanche mezza volta. Poi fa un gol superlativo, proprio in questa serata. Che sarà comunque e sempre dolceamara per lui. Della serie: Roma, che ti sei persa. Dal 66′ Sottil 6,5

Kean 8. Dal 73′ Ikoné 6

All.: Palladino 8

ROMA

Svilar 5,5

Mancini 4,5. Dal 46′ Baldanzi 5

Ndicka 4

Hermoso 4

FLOP Celik 2: non servono grandi spiegazioni. Una iattura. Follia totale sul calcio di rigore, poi crolla inesorabilmente spalancando per il 3-1 che sostanzialmente chiude la partita. E pure sul primo gol comunque era in ritardo. Impossibile pensare a qualcosa di peggio questa sera.

Pisilli 5

Cristante 4,5. TOP Dal 32′ Kone 5,5: fa sorridere parlare di ‘top’ in una serata così. La Roma si tiene almeno il suo ingresso in campo e un super gol che aveva riaperto tutto prima che Celik decisse di blindare la partita, per la Fiorentina.

Angelino 5. Dal 32′ Zalewski 4,5

Dybala 4,5. Dal 66′ Hummels 4,5

Pellegrini 5

Dovbyk 5

All.: Juric 3

Arbitro: Sozza 6,5

Il tabellino di Fiorentina-Roma 5-1

Marcatori: 9′ Kean (F), 16′ Beltran (F), 39′ Kone (R), 40′ Kean (F), 52′ Bove (F), 71′ aut. Hummels (F)

Ammoniti: Mancini (R), Pisilli (R), Kone (R), Hermoso (R), Ranieri (F)

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi (56′ Richardson), Adli (73′ Quarta); Colpani, Beltran (66′ Kouamé), Bove (66′ Sottil); Kean (73′ Ikoné).

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Quarta, Biraghi, Kayode, Moreno, Parisi, Richardson, Ikoné, Sottil, Kouamé.

All.: Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (Baldanzi 46′), Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante (Kone 32′), Angelino (Zalewski 32′); Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Zalewski, Sangaré, Kone, Dahl, Le Fée, Paredes, Soulé, Baldanzi, Shomurodov.

All.: Juric.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Passeri-Costanzo. IV Uomo: Zufferli. Var: Chiffi. Avar: Massa.