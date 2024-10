L’Inter segna, il pallone ‘sparisce’: cosa è successo in Inter-Juve

L’Inter sblocca la partita con la Juventus e il pallone calciato da Zielinski ‘sparisce’

La partita tra Inter e Juventus regala subito grandi emozioni: a sbloccare il risultato è stato Piotr Zielinski su calcio di rigore.

C’era grande attesa per la partita tra Inter e Juventus, big match della nona giornata del campionato di Serie A. Come sempre, il derby d’Italia è particolarmente atteso dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma anche da tutti gli appassionati di calcio, italiani e non solo. Del resto, quella tra Inter e Juventus non è solo la sfida tra due delle squadre più forti del massimo campionato italiano, ma anche e soprattutto una delle partite storicamente più affascinanti del calcio nazionale.

Inoltre, dopo la vittoria ottenuta sul Lecce dal Napoli di Antonio – grande doppio ex del match di San Siro – e in vista dello scontro diretto che martedì sera vedrà gli azzurri affrontare il Milan, la partita tra Inter e Juventus porta con sé anche un significato importante per quanto riguarda la classifica e la lotta scudetto dato che, prima del fischio d’inizio, Inter e Juventus avevano rispettivamente 17 e 16 punti, mentre il Napoli ne ha già 22.

Inter-Juventus, il caso del pallone “sparito” dopo il primo gol

Allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano in San Siro ritmi subito altissimi: la squadra di Simone Inzaghi, infatti, ha trovato il gol del vantaggio dopo appena quindici minuti grazie al calcio di rigore trasformato da Piotr Zielinski.

Un calcio di rigore concesso per il fallo di Danilo ai danni di Marcus Thuram, col difensore bianconero a scalciare l’attaccante nerazzurro nel tentativo di spazzare un pallone velenoso crossato dalla corsia di destra. Dal dischetto si è presentato il centrocampista polacco che non ha sbagliato, portando avanti l’Inter.

Dopo la trasformazione dagli undici metri, però, il pallone calciato dal giocatore ex Napoli è “sparito”. Un dettaglio che non è passato inosservato a chi era allo stadio e anche a chi segue la partita da casa. Nessun mistero, nessun caso. Già dalla passata stagione, infatti, in virtù di un accordo imbastito tra la Lega Serie A ed il sito Socios, in occasione di ogni primo gol il pallone finito in rete viene portato dall’arbitro a metà campo e scambiato con uno nuovo.

La sfera insaccata a quel punto viene chiusa in un sacchetto destinato alla sede di Chiliz dove viene verificata e certificata la sua autenticità. Superato il processo di autenticazione, il pallone viene dotato di un chip NFC per poi essere messo all’asta sulla piattaforma di Socios.com.