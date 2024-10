Lazio-Genoa, doccia fredda per Baroni: fuori poco prima della partita

Niente Lazio-Genoa per uno dei giocatori più attesi: Marco Baroni lo perde proprio immediatamente prima della partita, assenza pesante per i biancocelesti

Domenica calcistica in Serie A con tanti appuntamenti davvero molto interessanti. Non c’è soltanto Inter-Juventus come sfida di una certa importanza. Tra poco, alle ore 15, giocheranno anche Lazio e Genoa, di fronte sul prato dell’Olimpico, a caccia di punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Ma senza uno dei protagonisti della sfida.

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni, infatti, dovrà rinunciare a Mattia Zaccagni, per via di un attacco influenzale a pochissimo dal fischio d’inizio. Il numero 10 dei capitolini risultava regolarmente convocato, nella lista pubblicata in tarda mattinata dal club. Al suo posto, in formazione, verrà schierato Noslin, con Isaksen sull’altra fascia, ad assistere Dia e Castellanos al centro dell’attacco.