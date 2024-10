Inzaghi sottolinea gli errori, ma ribatte: “Avremmo meritato di fare 8 gol”

Inter-Juventus, le parole di Simone Inzaghi al triplice fischio della super sfida del Meazza. Ecco quanto dichiarato dal tecnico piacentino ai microfoni di DAZN

Una partita assolutamente pirotecnica quella che si è chiusa da pochi istanti a San Siro. Il risultato di 4-4 è la fotografia di un match per certi aspetti folle, che ha cambiato volto in maniera repentina da una parte e dall’altra con una velocità spaventosa. Inter e Juventus si dividono la posta al termine di 95 minuti vibranti per intensità e per occasioni create. Pur mettendo in evidenza le ingenuità che hanno permesso alla Juventus di rientrare in partita, Simone Inzaghi pone l’accento anche sulle tante occasioni che la sua squadra è stata in grado di creare. Di seguito l’intervento di Inzaghi ai microfoni di DAZN:

“La determinazione deve essere maggiore. Da allenatore devo anche dire che avremmo meritato di fare 7-8 gol ad una squadra che ne aveva preso solo uno. Quattro tiri alla Juve puoi concederli, ma non puoi prendere quattro gol. Chiaramente ci sono delle teste basse come è giusto che sia: il neo è stato quello di non aver fatto il quinto gol dove siamo stati molto imprecisi. La squadra si è innervosita dopo il 4-3, il calcio è questo: sarà una grandissima lezione che ci porteremo a casa”.

Manca qualcosa all’Inter? “Senz’altro un po’ di determinazione in più. Chiaramente con un altro risultato si starebbe parlando di una grande Inter, è giusto ricevere critiche perché non si è vinto. Ma ripeto: abbiamo creato 8-9 palle gol contro una squadra che aveva preso solo uno. L’azione del 4-3 è nata da una rimessa sotto la mia panchina, non saremmo mai dovuto uscire in quel modo”.

Questione motivazioni – “I ragazzi lavorano bene, vedo ottimi atteggiamenti: come è detto, è brutto pareggiare una partita così perché per come hanno giocato i ragazzi avrebbero meritato altro. Gli spettatori neutri si saranno divertiti sicuramente, io un po’ meno. 4 tiri 4 gol è troppo e sarà sicuramente un motivo di analisi.