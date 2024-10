Inter, Inzaghi e società sotto accusa: “Fine ciclo”

La presa di posizione al termine di Inter-Juventus è emersa in maniera concreta: hanno definitivamente perso la pazienza

Assolutamente padrona del campo fino a un quarto d’ora dalla fine, l’Inter di Simone Inzaghi getta alle ortiche una partita che aveva incanalato nei binari più congeniali alle sue caratteristiche, sciupando il doppio vantaggio e permettendo alla Juventus di rimontare il doppio vantaggio. Il 4-4 testimonia una gara pazza in cui entrambe le squadre hanno avuto occasioni importanti per farla svoltare a proprio favore.

Per come si era messa la sfida, però, è l’Inter ad avere i maggiori rimpianti, dopo aver sciupato almeno tre-quattro occasioni per mettere il lucchetto al match. Cali di concentrazione ed errori importanti in chiave di lettura hanno fatto sì che i padroni di casa dilapidassero il doppio vantaggio e lasciassero alle ortiche due punti potenzialmente letali per la corsa Scudetto.

Inter, tifosi scatenati: difesa e non solo nel mirino

Ad essere oggetto di critiche non è solo la tenuta difensiva che in questo momento sta faticando a sorreggere la squadra, ma anche alcune scelte di Inzaghi e più in generale la decisione della società di non rinforzare con altri tipi di innesti il reparto arretrato. In questo cocktail costituito da più elementi, con il Napoli distante ora quattro punti, dubbi ed incertezze cominciano a serpeggiare in casa nerazzurra. A tal proposito, ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Che necessitavamo di un centrale + qualche scelta di inzaghi — Angelo C. (@AngeloContry27) October 27, 2024

Che poi Mark è esattamente quello che intendevo. Andavano fatte delle cose che non sono state fatte, amen. Non si poteva. Accettiamolo senza dover trovare per forza un colpevole. Però evidenziamolo che già leggo tanti che danno colpa ad Inzaghi — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) October 27, 2024

Questo campionato dell’#Inter è lo stesso di quello del primo anno di #Conte e #Inzaghi: anche in situazioni di vantaggio si prendono gol sulle ripartenza avversarie e in attacco facciamo fatica a chiudere le partite.

Come detto ad inizio campionato è responsabile la società. — Vincenzo Massimo (@joker_vinc8) October 27, 2024

Questa partita certifica i dubbi emersi nelle prime uscite di quest’anno a Genova e Monza…dopo il Milanino vincente, si è data forza anche questa mezza Juventus…Inzaghi dimostri con i fatti che mon si tratti supponenza e pancia piena….!! — Igna (@padatuitt) October 27, 2024

Inzaghi è un bravissimo allenatore, ma fa sempre esattamente le stesse cose.

Ci si può anche evolvere un pelo e variare un po’ in determinate situazioni.

Altrimenti per gli avversari sei un libro aperto. — Jack (@Grande__Jack80) October 27, 2024

Oggi si sancisce la fine dell’era Inzaghi, chiunque lo difenda non capisce di calcio #InterJuve — bfhjm (@bfhjm3407) October 27, 2024

Per chiudere una partita servono 5 gol di scarto con la fase difensiva di Inzaghi ahah — Alesxa (@Alesxa5) October 27, 2024

Simone Inzaghi deve spiegare perché ha tolto Thuram e non Lautaro che ha fatto una partita INDECENTE.#InterJuventus — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) October 27, 2024