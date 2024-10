Inserimento Juve e acquisto a prezzo di saldo: Inter ko, colpo dal Liverpool

La Juve potrebbe presto sfidare l’Inter per un grande colpo dal Liverpool: l’affare può arrivare a dama a prezzo di saldo

Si accendono i riflettori su San Siro, perché nel tardo pomeriggio di oggi si giocherà una delle sfide più attese di tutta la stagione, quella tra Inter e Juve. Con il Napoli che cerca di scappare in vetta alla classifica, la partita assume grande importanza per capire la piega che potrebbe prendere il campionato di Serie A, ma anche per l’eterna rivalità che coinvolge i due club.

Sempre più spesso, però, il duello in campo si sta trasferendo anche fuori e sul calciomercato. Infatti, Giuntoli e Marotta hanno stretta necessità di rinforzare la difesa e già qualche mese fa si sono sfidati per l’acquisto di Cabal dal Verona, poi finito in extremis a disposizione di Thiago Motta e già un interprete importante per il suo gioco.

Un altro profilo, che non sta vivendo una stagione facile ma fino a poco tempo fa era considerato uno dei migliori nel suo ruolo, potrebbe riaccendere la contesa, ma stavolta i bianconeri partono già con un discreto vantaggio sull’Inter e su diverse big internazionali.

La Juve piomba su Joe Gomez per giugno: Inter battuta

Stiamo parlando di Joe Gomez, un calciatore che nel recente passato ha fatto la fortuna del Liverpool, ma ora è sceso nelle gerarchie in difesa. In effetti, in questa stagione ha visto veramente poco il colpo, non giocando mai da titolare in Premier League e totalizzando solo due presenze in campionato, per giunta per pochissimi minuti.

A 27 anni, però, ha bisogno di continuità e di affermarsi definitivamente, per cui la Juve potrebbe essere la destinazione ideale per permetterglielo, nell’attenta retroguardia di Thiago Motta – Madama ha subito solo un gol su rigore nell’attuale edizione di Serie A. Inoltre, potrebbe giocare sia da centrale puro, sia da terzino bloccato, per cui sarebbe un profilo pronto e molto utile nelle rotazioni.

Visto il basso impiego, Giuntoli potrebbe strappare un prezzo piuttosto basso per il suo cartellino, offrendo 20 milioni più qualche bonus per chiudere l’affare. E l’Inter verrebbe battuta, in attesa di quello che accadrà stasera sul campo.