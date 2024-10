Fiorentina-Roma, Bove brilla da ex: dito puntato contro De Rossi

Fiorentina-Roma ha visto Edoardo Bove assoluto protagonista: il centrocampista brilla nella sfida del Franchi e i tifosi giallorossi sono furiosi per la sua cessione

Protagonista assoluto di Fiorentina-Roma. Difficile definire un altro termine per quella che è stata la partita di Edoardo Bove.

Il centrocampista, che ha lasciato i giallorossi per approdare in estate a Firenze, è subito diventato un elemento preziosissimo nello scacchiere di Raffaele Palladino. E la prova contro la Roma è stata la riconferma: un assist, un gol, un rigore procurato e tanto tanto altro. Una prestazione eccellente, da uomo ovunque che avvicina il riscatto da parte dei viola. La Fiorentina l’ha infatti acquistato in prestito con un obbligo di riscatto al raggiungimento delle 60% presenze stagionali. Sono considerate solo le presenze da almeno 45 minuti. Una cifra che sembra facilmente raggiungibile per un’operazione da 10.5 milioni di euro (più 1.5 di prestito).

Fiorentina-Roma, Bove brilla: i tifosi giallorossi sono furiosi

E sui social network i tifosi della Roma si sono letteralmente scatenati. Su X tanti supporters giallorossi hanno esaltato la prestazione del centrocampista, esprimendo il proprio rammarico per quella che è stata la cessione. Alcuni, nonostante la sconfitta, hanno espresso la loro felicità per la prova di Bove.

#FiorentinaRoma in questo disastro sono contento per #Bove che si e’ sempre impegnato ha sempre onorato la maglia ed e’ stato cacciato ingiustamente — Sheilus (@Sheilus01) October 27, 2024

Siamo felici per #Bove.

Ragazzo che merita.

Cresciuto nella Roma in silenzio, ha atteso il suo momento e l’ha sfruttato bene.

Poi è stato messo in cantina, come un libro vecchio.

Oggi è la sua piccola grande rivincita.

Vai ragazzo vai.#FiorentinaRoma pic.twitter.com/8SBY4rq98z — Michele Galvani (@MicheleGalvani) October 27, 2024

Tanti tifosi invece hanno puntato il dito contro la proprietà e non solo. Tanti tifosi hanno sottolineato come anche Daniele De Rossi abbia influito in quella che è stata la cessione di Bove alla Fiorentina.

De Rossi ha trattato Bove come un appestato, per dare spazio a Paredes, Cristante e Pellegrini. Ricordiamoci tutto per onestà intellettuale eh…#FiorentinaRoma @OfficialASRoma — ValeGambo💛🪑❤️ (@ilMister_87) October 27, 2024

Juric imbarazzante, ma chi è stato il genio che non vedeva #Bove e in pratica lo ha fatto mandare via? A centrocampo manca questo tipo di giocatore da un anno e mezzo. Qualcuno se lo ricorda, si? #FiorentinaRoma — Rodolfo Montanari (@rudylegh) October 27, 2024

Per onestà intellettuale ricordiamo che la cessione di Bove ce l’ha tutta DDR sulla coscienza — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) October 27, 2024

Figlio di Roma, ennesimo talento cresciuto all’ombra del Colosseo.

Per abbondanza, lasciando andare a fare le fortune della Viola#Bove #ASRoma pic.twitter.com/czqZrvIarQ — Εγλι – Loumanesimo (@EgliTare) October 27, 2024

La prestazione di Bove chiaramente è stata apprezzatissima dal popolo viola. E anche gli stessi tifosi della Fiorentina si sono chiesti il motivo per cui la Roma abbia deciso di cederlo. Una considerazione che non ha trovato grandi spiegazioni.