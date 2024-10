DIRETTA Serie A, Parma-Empoli 0-0: fischio d’inizio LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Parma-Empoli, lunch match della nona giornata di Serie A

In attesa del derby d’Italia Inter-Juventus, il palinsesto domenicale della nona giornata di campionato parte con Parma-Empoli. Reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima a causa di un rigore molto discusso concesso al Napoli, la squadra toscana spera di tornare alla vittoria dopo tre partite di digiuno. Roberto D’Aversa dovrà ancora una volta fare a meno dei lungo degenti Perisna, Ebuehi e Sazonov, ma potrà contare sullo zoccolo duro protagonista dell’ottimo avvio di stagione.

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2027, Fabio Pecchia ha incassato la fiducia del club ducale nonostante non trovi la vittoria dalla seconda giornata di Serie A contro il Milan. Da allora, la compagine emiliana ha collezionato tre pareggi e tre sconfitte, portandosi a sette punti complessivi in classifica. In caso di successo, i gialloblu raggiungerebbero proprio gli avversari di oggi in classifica. L’ultimo scontro in Serie A risale al marzo del 2019 e finì 3-3 in terra toscana. Sei mesi prima, il Parma vinse per 1-0 al Tardini. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la partita delle 12.30.

Formazioni Ufficiali Parma-Empoli

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 22, Inter 17, Juventus, Atalanta* e Udinese* 16, Milan e Torino* 14, Fiorentina 13 e Lazio 13, Roma ed Empoli 10, Bologna, Como*, Cagliari* e Verona* 9, Monza e Parma 7*, Genoa 6, Lecce* 5, Venezia 4

*una partita in più