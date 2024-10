DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma | Le formazioni ufficiali LIVE

Si chiude la domenica della nona giornata del campionato di Serie A con il match serale tra la Fiorentina e la Roma

Dopo l’attesissimo Derby d’Italia tra l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta, oltre alle gare giocate tra venerdì e sabato, l’ultima gara della nona giornata del campionato di Serie A vede di fronte la Fiorentina e la Roma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, vivono uno straordinario momento di forma e sono reduci dalla seconda vittoria consecutiva in Conference League, 4-2 sul campo del San Gallo in Svizzera. Tre vittorie nelle ultime cinque partite di campionato per i Viola, l’ultima roboante sul campo del Lecce di Luca Gotti per 6-0, e balzo in avanti in classifica in zona Europa League. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Ivan Juric si presentano a questo importante appuntamento dopo la vittoria di misura in coppa contro la Dinamo Kiev, decisivo il gol su rigore di Artem Dovbyk. In Serie A, nell’ultimo turno i capitolini hanno perso tra le mura amiche contro l’Inter di misura, mentre i tre punti mancano dal 29 settembre scorso: 2-1 casalingo al Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dood, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All.: Palladino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

ARBITRO: Simone Sozza

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 22, Inter 18, Juventus 17 Atalanta, Lazio e Udinese 16, Milan* e Torino 14, Fiorentina* 13, Empoli 11, Roma* 10, Bologna*, Como, Cagliari e Verona 9, Parma e Monza 8, Genoa 6, Venezia e Lecce 5

*una partita in meno