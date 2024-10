Dall’Inter alla Juventus, vice Vlahovic a sorpresa

Questa sera Inter e Juventus si affronteranno, intanto spunta una suggestione di mercato per il posto di vice-Vlahovic

Ciak, si gioca. È il giorno di Inter-Juventus, il derby d’Italia, una delle partite più attese della Serie A. Inzaghi sfida Thiago Motta che ritrova i nerazzurri da avversario, sulla panchina della rivale meno amata.

Una partita che dirà molto, anche se non tutto, su quel che sarà il campionato delle due squadre: chi potrà davvero puntare allo scudetto? Chi dovrà, invece, abbassare la testa e pedalare per riavvicinarsi alla vetta? Le risposte si avranno questa sera a San Siro, anche se i due allenatori ‘giocano’ a rimpallarsi la responsabilità del ruolo da favorito, tirando in ballo anche il Napoli capolista.

Conte sarà soltanto spettatore però questa sera, dopo aver vissuto Inter-Juventus da protagonista su entrambe le sponde, mentre in campo ci saranno Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. L’argentino vive quest’anno una nuova dimensione, con qualche panchina per preservarlo in vista del periodo più decisivo dell’anno. Il serbo, invece, la panchina non sa cosa sia e non può saperlo: unico centravanti a disposizione di Motta, è costretto agli straordinari a causa dei problemi fisici di Milik.

Proprio per questo a gennaio Giuntoli è pronto a portare un altro attaccante a Torino: si è parlato di Lucca dell’Udinese, anche se convincere i friulani a cederlo a stagione in corso sarà complicato. Ma c’è chi suggerisce il nome di un ex Inter: Facundo Colidio.

Calciomercato Juventus, Trezeguet suggerisce Colidio

Il 24enne argentino, con passaporto italiano, è stato per qualche anno di proprietà dell’Inter, senza però mai scendere in campo con la prima squadra nerazzurra. Ora è al River Plate dove ha realizzato quest’anno 13 gol.

A fare il suo nome è chi di gol se ne intende: David Trezequet. L’ex bomber francese della Juventus ha parlato alla ‘Gazzetta dello Sport’ e si è soffermato anche sulla necessità da parte dei bianconeri di acquistare un calciatore che possa far rifiatare Vlahovic. Il nome fatto dall’ex calciatore è proprio quello del connazionale: “Come vice Vlahovic prenderei Colidio, il 2000 del River Plate, ex Inter: ha il passaporto italiano e gli argentini in Serie A si ambientano subito”.

Un suggerimento e chissà se sarà accolto dalla dirigenza bianconera che in questo momento segue altre piste per il ruolo di alternativa a Vlahovic.