Dal campionato alla Champions: Marotta svela tutto prima di Inter-Juventus

A margine del calcio d’inizio di Inter-Juventus ha preso la parola Beppe Marotta che ha commentato non solo la serata di San Siro ma anche le prospettive future dei nerazzurri

Inter-Juventus è il big match assoluto della nona giornata di Serie A. Tra pochi minuti a San Siro scenderanno in campo le squadre di Inzaghi e Thiago Motta per provare ad ottenere tre punti già preziosi in ottica scudetto.

Si tratta quindi di un banco di prova subito importante, seppur non decisivo in ottica titolo, come evidenziato anche dallo stesso Beppe Marotta che nel pre partita ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’: “Per me è una emozione superiore. Sento la responsabilità di questo ruolo. Inter-Juve rappresenta sempre una partita straordinaria che deve essere uno spot positivo per il mondo del calcio considerando la rivalità che c’è tra le due squadre. Non sarà una partita che deciderà il destino del campionato. Siamo in una fase interlocutoria, dopo 9 giornate è difficile dare già dei valori oggettivi. Mancano ancora tante partite da vedere. Sarà da analizzare in modo concreto la prestazione di entrambe le squadre”.

Inter, Marotta dalla Champions al campionato: “Abbiamo l’obbligo di tentare”

Marotta ha quindi risposto ad una domanda relativa agli obiettivi dell’Inter tra campionato e Champions: “Champions e campionato? Dobbiamo tentare, abbiamo l’obbligo di partecipare e provare ad ottenere il massimo. Allestire una squadra competitiva alla luce anche degli infortuni che sono sempre dietro l’angolo”.

Ai microfoni di ‘Dazn’, tra i nerazzurri, ha parlato anche Stefan de Vrij: “Abbiamo tantissima voglia, è una grande partita davanti ai nostri tifosi. Vogliamo fare un’ottima prestazione. È chiaro che stanno facendo un’ottima fase difensiva, lavorano bene come squadra e si vede dai gol subiti. Noi sappiamo la nostra forza, cercheremo di farle male”.

Infine su Dusan Vlahovic: “È tra gli attaccanti migliori, si muove bene in area, gli basta mezza occasione e fa lavoro di sponda. Bisogna lavorare bene come squadra”.