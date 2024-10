“Controfigura di Allegri”: l’ultima frecciata a Thiago Motta

La Juventus arriva al big match contro l’Inter non nelle migliori condizioni: arriva un altro attacco nei confronti di Thiago Motta

Ci sono le tante assenze, ma c’è anche un gioco che fatica a decollare. In Champions contro lo Stoccarda si è vista probabilmente la peggiore Juventus della stagione, ma non è che nelle precedenti partite i bianconeri abbiano dato l’impressione di fare un solo boccone degli avversari.

Anzi, al netto della difesa che continua ad essere un muro quasi invalicabile, il gioco offerto dalla squadra di Thiago Motta fatica a trovare la via della finalizzazione. È questo forse il più grande difetto della Juventus, un attacco sterile che offre poche palle giocabili a Vlahovic e nel quale anche il talento di Yildiz fatica ad esprimersi.

Problema anche di coralità, oltre che di singoli, e sul banco degli imputati ci finisce anche inevitabilmente Thiago Motta. L’allenatore ex Bologna avrebbe dovuto regalare anche spettacolo, oltre che risultati, ma al momento il gioco offerto dalla sua Juve e lontano da quello mostrato lo scorso anno dai rossoblù. Così, ecco che arriva l’attacco in diretta.

Juventus, Thiago Motta nel mirino: “Controfigura di Allegri”

A mettere sotto processo Thiago Motta è Stefano De Grandis intervenuto a ‘Sky’ per parlare del momento della Juventus.

Un momento, come detto, complicato per gioco, defezioni e risultati. Ora c’è lo snodo cruciale con l’Inter per dare una svolta ad una stagione che assomiglia ancora troppo a quelle targate Allegri. Ed è proprio l’allenatore livornese al centro delle parole del giornalista su Thiago Motta: “La Juventus è in difficoltà: non subisce gol, ma fatica a farli. Thiago Motta è una controfigura di Allegri“.

De Grandis spiega poi la sua critica, ricordando come contro la Lazio i bianconeri abbiano avuto una manovra lenta che ha fatto sì che non ci fossero tanti tiri in porta. “Nella Juve i problemi sono ripetuti e ripetitivi – aggiunge -, ci sta lavorando e magari troverà la chiave. Si parla dell’accentramento di Yildiz, che potrebbe dare vitalità all’attacco, ma al momento fa fatica”. Stasera contro l’Inter una delle prove verità: contro i nerazzurri si capirà che Motta ha intrapreso la strada giusta.