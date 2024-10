Accordo con Vlahovic: contropartita ‘quasi dell’Inter’ per la Juve

Giuntoli tratta il rinnovo con Vlahovic ma è pronto ad ascoltare offerte per la cessione del serbo. Possibile operazione in Premier

Vlahovic è meno incedibili di altri. Il motivo è duplice: l’ingaggio alto, 10 milioni netti quest’anno e 12 la stagione prossima; il contratto in scadenza nel 2026. A corredo il fatto che rinnovarlo non sarà semplice, se non altro perché Giuntoli punta ad abbassare il suddetto stipendio, con il sì del serbo e del suo entourage tutt’altro che scontato. Rinunciare a dei soldi è dura per tutti, soprattutto per chi ne ha già tanti.

In questi giorni ha ripreso quota l’ipotesi di un prolungamento ‘ponte’, ossia di un solo anno che permetterebbe al bomber di Belgrado di rimetterci poco o nulla e al club bianconero di avere eventualmente maggior potere contrattuale l’estate prossima in sede di trattative con potenziali acquirenti del cartellino.

Vlahovic non è il ‘nuovo’ Haaland e guadagna troppo in relazione al suo valore, ma è comunque un centravanti di tutto rispetto. E con ottimo appeal a livello internazionale, come dimostra l’interesse nei suoi confronti di diverse big europee.

La più concreta sembra essere l’Arsenal, a caccia proprio di un goleador per riuscire a tenere testa in campionato a Liverpool e Manchester City. In Inghilterra alcune fonti confermano che potrebbe riprovare a prendere Vlahovic già nella finestra invernale, addirittura con un’offerta da 60 milioni.

“L’Arsenal sta pianificando una strategia per prendere Vlahovic“, scrive ‘Footballinsider247’ parlando però più in ottica estate che gennaio: “C’è la convinzione – aggiunge a proposito dell’apertura del serbo a un trasferimento in quel di Londra – che si possa raggiungere un accordo”.

Juventus, assalto Arsenal a Vlahovic: Gabriel Jesus possibile pedina di scambio

Qualora l’Arsenal posticipasse davvero all’estate 2025 l’assalto a Vlahovic, alla Juventus potrebbe essere offerto Gabriel Jesus come contropartita per il classe 2000. Il brasiliano non fa impazzire Arteta e fin qui, anche per guai fisici, il suo rendimento è stato al di sotto delle attese. È legato ai ‘Gunners’ fino al 2027, con stipendio di circa 16,5 milioni di euro lordi.

Difficilmente Giuntoli darebbe il via libera alla cessione di Vlahovic in cambio di Gabriel Jesus, che prima di trasferirsi in Europa, al City nel gennaio 2017, fu vicino a passare all’Inter appena acquistata dal gruppo Suning. La ‘chiamata’ di Guardiola spezzò le gambe ai nerazzurri, che così dirottarono sull’altro Gabriel, Gabriel Barbosa detto Gabigol. Sappiamo come è andata a finire…