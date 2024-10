Un altro esonero in Serie A: scontro diretto decisivo

Un altro esonero dietro l’angolo in Serie A: lo scontro diretto vale la permanenza in panchina

Risultati negativi, imbarcate di gol e classifica preoccupante: in Serie A può saltare un’altra panchina.

Il campionato di Serie A è arrivato alla nona giornata, ma potrebbe presto consumarsi un altro esonero. Dopo quello di Daniele De Rossi, sostituito da Ivan Juric sulla panchina della Roma, nel massimo campionato potrebbe preso registrarsi un altro ribaltone in panchina. Tutto potrebbe ruotare intorno alla decima giornata di campionato che si giocherà in infrasettimanale.

È ancora presto per emettere sentenze nelle varie zone della classifica di Serie A, ma alcuni scenari si stanno già delineando. Dalla lotta scudetto a quella per la salvezza, passando per la qualificazione alle coppe europee, tra le venti squadre del massimo campionato italiano c’è chi sta sorprendendo, ma anche chi ha ampiamente deluso le aspettative di inizio stagione, con i rispettivi obiettivi che rischiano concretamente di sfumare anche se siamo solo a poco più di un quarto del campionato.

Un altro esonero in Serie A? Partita decisiva

Decisiva potrebbe essere la prossima partita di campionato tra Lecce ed Hellas Verona, con le panchine di Luca Gotti e Paolo Zanetti a dir poco in bilico e traballanti dopo le prime nove giornate del torneo di Serie A.

Martedì 29 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle 18.30, Lecce ed Hellas Verona si affronteranno allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce in uno sconto diretto che potrebbe risultare non decisivo, ma comunque cruciale per il prosieguo del campionato delle due squadre.

Entrambe in lotta per la permanenza in Serie A, attualmente il Lecce occupa la penultima posizione in classifica, mentre l’Hellas Verona potrebbe essere superata da Monza, Parma e Genoa nelle prossime ore, vedendosi così risucchiata nella zona più calda della classifica.

I salentini hanno ben figurato sul campo del Napoli, ma pesa la situazione di classifica e la recente sconfitta interna con la Fiorentina. Altrettanto pesante è stata la sconfitta che l’Hellas Verona ha subito – sempre tra le mura amiche – contro il Monza di Alessandro Nesta che ha espugnato il ‘Bentegodi’ di Verona per 3-0 nel posticipo del lunedì dell’ottava giornata di campionato. E ora lo scontro diretto in terra salentina potrebbe dire molto, sia in chiave salvezza che per il futuro di Luca Gotti e Paolo Zanetti sulle panchine di Lecce e Verona.