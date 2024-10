Napoli-Lecce, solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte

Solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Lecce, ma Conte deve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio.

Conte cambia l’attacco del Napoli per la partita contro il Lecce. Non solo scelta tecnica, ma anche una decisione ponderata in vista del turno infrasettimanale contro il Milan in programma martedì a San Siro. Kvaratskhelia parte dalla panchina, al suo posto David Neres che si sta allenando bene ed è in grandissima forma.

Fuori anche Politano, per lasciare spazio a Ngonge. Una grande chance per il belga. Ancora panchina per Raspadori.

Neanche convocati, invece, Spinazzola e Contini: entrambi fermati da problemi muscolari.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Ngonge, Lukaku, Neres

LECCE: Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Rafia, Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda.