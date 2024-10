Lesione al tendine e operazione: UFFICIALE, tegola Juventus

Brutte notizie per la Juventus che fa i conti con un grave infortunio: lesione al tendine e intervento chirurgico

Domani pomeriggio la Juventus di Thiago Motta affrontare l’Inter in un big match d’alta classifica. I bianconeri hanno la possibilità di superare in classifica i campioni d’Italia e mettersi alle spalle del Napoli capolista.

Una chance da non sfruttare, una partita che racconterà molto anche di quel che possono essere le reali ambizioni della formazione piemontese in questa stagione. Un big match che è stato anticipato la scorsa settimana a livello femminile: la sfida tra Inter e Juventus Women è terminata a reti bianche con le ragazze di Massimiliano Canzi che hanno conservato il primo posto in classifica con 19 punti, uno in più della Fiorentina, frutto di sei vittorie e un solo pareggio. Con questa classifica, con l’Inter terza a -4 dalla Juventus, si è andati alla pausa per le Nazionali con l’Italia in campo ieri contro Malta in amichevole (5-0 il risultato finale).

Per le bianconere però è arrivata una brutta notizia: Cecilia Salvai si è fatta male in allenamento e dovrà restare fuori dai giochi per un po’. Il comunicato della Juventus rappresenta una vera mazzata: lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Il difensore, 30 anni, dovrà ora sottoporsi ad un intervento chirurgico per riparare il tendine lesionato.

Juventus, infortunio Salvai: i tempi di recupero

Brutte notizie per la Juventus dunque, considerato che la Salvai è una delle senatrici dello spogliatoio e colonna portante della squadra.

L’ex Brescia, in bianconero dal 2017, ha già superato quota 100 presenze con la maglia del club piemontese ed è stata a lungo anche in Nazionale: in maglia azzurra sono 58 le partite fatte con all’attivo anche tre gol. Per lei ora un momento di riposo per recuperare dal brutto infortunio accusato in allenamento e che la costringerà ad operarsi.

L’intervento sarà eseguito nei prossimi giorni e soltanto dopo l’operazione si potranno capire con maggior precisione i reali tempi di recupero, anche se una certezza purtroppo già c’è: la Salvai per un lungo periodo dovrà restare ai box.