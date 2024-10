Impresa storica, così cambia tutto: intreccio con Klopp

L’intreccio con Jurgen Klopp sta facendo parlare davvero tanto negli ultimi giorni nel mondo del calcio: ha firmato una nuova impresa storica

Le partite di calcio, soprattutto ad alti livelli, somigliano sempre di più a una partita a scacchi, incontri in cui gli allenatori muovono i calciatori dove le pedine più preziose a cui affidarsi per fare il loro gioco e riuscire a strappare i tre punti. Spesso sono proprio i tecnici, infatti, a rispondere di periodi negativi, prima ancora della squadra, e perdendo il lavoro.

Non è affatto questa la posizione di Bruno Genesio, a capo del Lille che sta avanzando con sicurezza in Ligue 1, ma soprattutto in Champions League, dove si è tolto l’incredibile soddisfazione di battere il Real Madrid di Carlo Ancelotti grazie a un calcio di rigore di Jonathan David, e poi anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone – ancora con una doppietta del centravanti canadese nel mirino di Inter e Juventus.

Molti meriti, però, sono andati anche all’allenatore. E se ne sta parlando con convinzione sempre maggiore anche il Spagna, dove hanno sottolineato il nuovo incredibile record di Genesio, che condivide solo con Jurgen Klopp.

Genesio come Klopp: il record è incredibile

Si parla tanto di quello che potrebbe essere il futuro di Klopp, temporaneamente in pensione, ma di sicuro l’allenatore del Lille ha ben chiara la sua posizione. L’incredibile percorso con il Lille in questa stagione gli è valsa un traguardo personale e piuttosto importante.

Infatti, proprio insieme all’allenatore tedesco ex Liverpool, è riuscito a battere nel corso della sua carriera José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Diego Simeone. Un record pazzesco che anche il Cholo ha enfatizzato dopo il ko del suo Atletico Madrid contro i francesi.

“È un grande allenatore, lo mostra continuamente da quando lavora. Il Lille si è difeso bene e ha avuto un po’ di fortuna nel vincere una partita del genere”, ha dichiarato facendo percepire la stima per il suo collega. E sicuramente è un avvertimento anche per chi dovrà incontrarlo: Genesio non ha paura delle big e ne ha dato piena dimostrazione.