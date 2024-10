Atalanta indomabile, 6 gol al Verona: show di Lookman e Retegui

Goleada dell’Atalanta nella seconda partita del sabato: gli orobici travolgono l’Hellas Verona

Gian Piero Gasperini festeggia il traguardo delle 400 panchine da allenatore dell’Atalanta con una vittoria dal risultato tennistico.

All’Atalanta bastano appena sei minuti per sbloccare il risultato: a ‘stappare’ la partita è de Roon che riceve da Lookman e col piattone destro batte Montipò. Passano tre minuti e gli orobici raddoppiano con il gol di Mateo Retegui: l’italo-argentino riceve la sfera dopo un duello tra Lookman e Ghilardi e dal limite la piazza nell’angolino. La squadra di Gasperini non ha intenzione di fermarsi e al 14′ cala addirittura il tris: va in gol anche Charles De Ketelaere che – servito da Lookman – si porta la sfera sul sinistro e con una parabole imprendibile la insacca all’incrocio dei pali.

Alla mezz’ora scatta il momento di Lookman: l’attaccante nigeriano realizza il momentaneo 4-0 con un tiro imprendibile dopo una giocata personale dalla sinistra. Poi, al 34′, c’è anche la doppietta del bomber nerazzurro che va a segno a porta sguarnita dopo una grande giocata di Ederson e il velo di De Ketelaere. Solo prima dell’intervallo si registra la timida reazione dell’Hellas Verona che trova il gol della bandiera con Sarr, autore di una rete di pregevole fattura con un tiro da fuori indirizzato al sette.

Atalanta-Hellas Verona, cronaca e tabellino del match

Nella ripresa il copione non cambia: al 54′ Lookman cerca la tripletta con una sassata da fuori, ma la traversa gli nega questa gioia. Il sesto gol dell’Atalanta arriva poco dopo e porta la firma di Retegui che viene pescato da De Ketelaere prima di superare Montipò in uscita.

Il sesto gol fa abbassare decisamente i ritmi della partita, anche se l’Atalanta non disdegna qualche sortita offensiva. Come al 79′, quando Zaniolo dialoga con Pasalic che calcia rasoterra dal limite, ma Montipò blocca.

Atalanta-Verona 6-1

GOL: 6′ de Roon (A), 9′ e 58′ Retegui (A), 14′ De Ketelaere (A), 29′ e 34′ Lookman (A), 42′ Sarr (V)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (76′ Palestra); Zappacosta (56′ Bellanova), de Roon, Ederson (55′ Pasalic), Ruggeri; De Ketelaere, Retegui (62′ Zaniolo), Lookman (56′ Samardzic). Allenatore: Gasperini

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Magnani, Coppola (46′ Daniliuc), Ghilardi; Tchatchoua, Serdar (67′ Suslov), Belahyane, Bradaric (46′ Lazovic); Livramento (79′ Alidou), Kastanos (46′ Dani Silva); Sarr. Allenatore: Zanetti

Ammoniti: Bradaric (V)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 22, Inter 17, Juventus, Atalanta* e Udinese* 16, Milan e Torino* 14, Fiorentina 13 e Lazio 13, Roma ed Empoli 10, Bologna, Como*, Cagliari* e Verona* 9, Monza e Parma 7*, Genoa 6, Lecce* 5, Venezia 4

*una partita in più