UFFICIALE, caviglia ko e rischio operazione: niente da fare per l’Inter

Infortunio alla caviglia e niente da fare per l’Inter: il comunicato ufficiale del club, con il calciatore che è a rischio operazione

Tante, forse troppe partite, che per le squadre che militano in Champions League sono aumentate e hanno reso ancora più fitto il calendario. Potrebbe essere anche questa la causa di tanti infortuni che hanno coinvolto squadre di ogni campionato.

Uno degli ultimi infortuni rimediati nell’ultima giornata di Champions League è quello occorso a Xavi Simons. L’olandese è prematuramente uscito nel corso del match tra Lipsia e Liverpool, vinto dagli inglesi per 1-0 grazie alla rete di Darwin Nunez. Un gol che ha permesso al Liverpool di salire in testa alla classifica a punteggio pieno e che impedisce ai tedeschi di collezionare i primi punti della competizione. Una situazione critica per il club olandese, che sfiderà il Celtic il prossimo 5 novembre e che, dopo la sosta per la pausa delle nazionali, affronterà l’Inter a San Siro il 26 novembre. E l’infortunio del centrocampista olandese coinvolge direttamente i nerazzurri, che guardano con attenzione all’evoluzione del problema fisico dell’ex Paris Saint-Germain, che potrebbe saltare la sfida di San Siro.

Lipsia, UFFICIALE: caviglia ko per Xavi Simons, Inter a rischio

Nonostante infatti manchi un mese al fischio d’inizio dalla gara, le prime diagnosi non sembrano far presagire nulla di buono.

Il Lipsia ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’infortunio dell’olandese, che ha rimediato un infortunio al legamento della caviglia sinistra. Il Lipsia sottolinea come il giocatore sarà fuori per “diverse settimane” e ancora non è stata deciso come sarà trattato l’infortunio. Il rischio, addirittura, è che Simons debba operarsi. E in questo caso sarebbe impossibile per il tecnico dei tedeschi Marco Rose averlo a disposizione per la gara del Meazza, valida per la quinta giornata della fase a gironi.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Lipsia:

“Xavi Simons ha riportato un infortunio durante la partita di Champions League di ieri contro il Liverpool FC e sarà quindi fuori per diverse settimane. Xavi ha subito una lesione al legamento della caviglia sinistra durante la partita di Champions League contro il Liverpool e sarà quindi fuori gioco per diverse settimane. Una decisione su come curare la lesione deve ancora essere presa”.