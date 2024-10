Svolta storica per la Serie A: Milan-Napoli sarà visibile gratis in TV

Svolta storica per la Serie A con Milan-Napoli visibile gratis in TV. L’iniziativa di DAZN e tutti i dettagli

Svolta storica DAZN. Milan-Napoli sarà trasmessa per la prima volta gratuitamente in chiaro ed in esclusiva dalla piattaforma streaming. Un evento che non accadeva in Serie A dal 1996, l’ultimo match trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile al Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria.

Come riportato da ‘Calcio e Finanza’, si tratta di un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti da DAZN per la trasmissione fino al 2029 del campionato di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione.

Il primo big match della stagione 2024-2025 scelto dalla piattaforma è quello di San Siro tra Milan e Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle ore 20.45. DAZN da inizio stagione ha cominciato sempre di più a sviluppare la parte di trasmissione in modalità gratuita. La strategia è portata a vanti sia livello di gruppo che nei vari mercati, tra cui l’Italia. La piattaforma, infatti, trasmette già eventi in free su scala mondiale, così come da inizio anno fa già con la Serie B.

Milan-Napoli in chiaro: le reazioni dei tifosi sui social

Non mancano però le polemiche. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

dazn che mette gratis milan napoli vuol dire solo una cosa: picco di utenti, server che crashano e alla fine non la guarderà nessuno — FikayoTumori ⚰️🧟 (@lebimbedileao) October 25, 2024

DAZN trasmetterà gratuitamente Milan-Napoli di martedì. E noi cretini che le paghiamo tutte, con rincaro di prezzi muti. — Rub (@TheRub14) October 25, 2024

@DAZN_IT se martedì trasmettendo gratis milan napoli causa l alto flusso dei dati su internet si bloccherà tutto e non si vedrà la partita vi preannuncio che vi denuncio perché io l abbonamento lo pago. Ho già avvisato il mio legale. Così ci danneggiate soltanto non fate spot — 💙Paolo💙 (@manodedios1926) October 25, 2024