Rinvio Bologna-Milan e bufera Ibrahimovic: “Dimettiti”

Il post social di Zlatan Ibrahimovic negli istanti in cui è stato ufficializzato il rinvio di Bologna-Milan, originariamente fissata a domani

Bufera social a tinte rossonere per il rinvio della gara tra Bologna e Milan. Ma anche per il post Twitter e Instagram di Zlatan Ibrahimovic negli stessi istanti in cui veniva ufficializzata la decisione di posticipare – per ora a data da destinarsi – la gara valevole per la nona giornata di Serie A e originariamente in programma domani alle ore 18.

Forse qualche milanista si aspettava un commento deciso di Ibrahimovic, quantomeno sulla stregua del Presidente Scaroni, dopo l’ufficialità del rinvio, invece il Senior advisor di Red Bird e ‘volto’ del Milan di Cardinale ha pubblicato un post con lui che indossa un giubbetto di pelle nera.

“Fonzie” Ibrahimovic e i tifosi del Milan si infuriano: “È il circo, vattene via”

A corredo la scritta “Fonzie”, ricordando il personaggio della famosissima serie americana degli anni ’60/70 che si chiamava “Happy Days” e che aveva in Fonzie, sempre o quasi con addosso un giubbetto di pelle nera, tra i suoi massimi protagonisti.

L’uscita social ha scatenato i tifosi del Milan, tra critiche feroci e ilarità al post dello svedese. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

stavo vivendo queste ore con estrema tranquillità, poi ho visto il post di ibra e mi ha fatto fumare tantissimo — Ila ❤️🧣 (@flavlesswift) October 25, 2024

Mamma santa, in che mani siamo. Quando finirà sto circo? — Smocking Bianco (@ArtCitta) October 25, 2024

Ma non ti vergogni? — max quello veneto (@NotRacistMax) October 25, 2024

Senza parole ! Il circo c’è già mi sa che abbiamo trovato anche il protagonista — Niccoló Biancalani (@niccobiancalani) October 25, 2024

Dimettiti!!! — Giuseppe Natalino #CardinaleOut (@NatalinoGiuse) October 25, 2024