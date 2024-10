“Parla solo l’allenatore”: nuovo esonero in Serie A, l’annuncio del Presidente

La posizione del tecnico è traballante dopo il deludente avvio di stagione. La vittoria manca dalla terza giornata

La nona giornata di Serie A è appena cominciata con la sfida tra Udinese e Cagliari. Derby d’Italia Inter-Juventus a parte, in questo lungo weekend ci saranno diverse partite interessanti. Qualcuna potrebbe risultare addirittura decisiva per le sorti di uno dei due allenatori. Pensiamo a Fiorentina-Roma, con Juric in bilico praticamente da quando si è accomodato in panchina al posto di De Rossi (il favorito in caso di licenziamento del croato), ma anche a Napoli-Lecce.

Il match tra la squadra di Antonio Conte e quella salentina si disputerà domani pomeriggio alle ore 15. Per diversi addetti ai lavori e non, quella al ‘Maradona’ potrebbe essere l’utima di Gotti alla guida del Lecce. Del resto i salentini non hanno cominciato bene la stagione, raccogliendo appena 5 punti nei primi otto turni. Una grossa macchia la sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina, uno 0-6 umiliante per la squadra e per i propri tifosi.

A onor di cronaca, comunque, vanno registrate le parole del presidente del Lecce Sticchi Damiani. Dopo l’assemblea di Lega, il numero uno del club giallorosso ha dribblato le domande circa il futuro di Gotti, se davvero quella di Napoli rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il 57enne di Adria. “Il giorno prima della partita parla solo l’allenatore”, le parole di Sticchi Damiani agli inviati, tra cui quello di Calciomercato.it, presenti fuori gli uffici della Lega.

🎥 #Lecce – #Napoli decisiva per #Gotti? Il presidente dei pugliesi #SticchiDamiani dribbla le domande sul futuro del tecnico dopo l’assemblea di Lega: “Il giorno prima della gara parla solo l’allenatore” 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/pqRwivVIDc — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024

Lecce, riflessioni su Gotti: il ruolino di marcia del tecnico

Finora il Lecce ha ottenuto una sola vittoria in campionato, contro il Cagliari alla terza giornata. Prima due sconfitte, contro Atalanta e Inter a certificare un calendario tostissimo in avvio, mentre dopo il successo sui sardi ha conquistato soltanto 2 punti andando ko altre tre volte.

Le riflessioni su Gotti, subentrato l’anno scorso dando il suo contributo a una salvezza già comunque vicina, sono quindi inevitabili. Un esonero dopo Napoli potrebbe tuttavia risultare difficile, considerato il turno infrasettimanale di Serie A, con il Lecce che affronterà in casa il Verona. Ecco, proprio quella con gli scaligeri potrebbe realmente essere la gara decisiva per le sorti del mister veneto.