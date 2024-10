“Non viene a fare il vice”: via Vlahovic, scelto il nuovo bomber | ESCLUSIVO

Possibile via vai nel reparto offensivo della Juventus: Vlahovic potrebbe partire nel caso arrivasse l’attaccante corteggiato

Un difensore per sostituire Bremer, ma anche un attaccante. Queste le due necessità che la Juventus ha per il mercato di gennaio.

Necessità diverse, perché che la retroguardia sia corta è un dato di fatto, mentre per il reparto offensivo c’è ancora la speranza di poter recuperare Milik. Crede però che qualcosa possa accadere anche davanti Gianni Balzarini, intervenuto a JuveZone sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Il giornalista Mediaset ha le idee chiare sul mercato bianconero: “Giuntoli nel prepartita con lo Stoccarda ha detto che ci sarà un intervento probabilmente in difesa, ma non voglio credere che sia così. C’è da fare una premessa: vedere se e come recupera Milik entro dicembre per poter essere impiegato a gennaio. C’è un’incognita grandissima da questo punto di vista perché non gioca dall’ultima giornata della scorsa stagione, doveva rientrare a fine agosto-primi settembre, le cose non si sono messe per il meglio, è stato ri-operato e si parla di dicembre. In quali condizioni tornerà, come potrà aiutare? Non c’è molto tempo, la Juve non può permettersi di aspettare Milik e far continuare a giocare Vlahovic che finora ha disputato 10 partite su 10 dall’inizio e che, fino al ritorno del polacco, le giocherà tutte, pur se potrà essere gestito, ma scenderà sempre in campo”.

Ecco quindi la possibilità che arrivi un attaccante a stagione in corso: “Mi aspetto un intervento anche in attacco e un profilo come quello di Lucca credo sia molto interessante, anche se con Pozzo è sempre molto difficile trattare”. Discorso diverso, invece, quello legato a David.

Juventus, David al posto di Vlahovic: attacco rifatto

Sul canadese Balzarini avvisa: “David – che a gennaio non può arrivare perché è extracomunitario – è un giocatore che se va alla Juve, ci va per fare il primo attaccante, non per fare il sostituto di Vlahovic. Attenzione quindi che i movimenti di David non siano correlati ad una possibile partenza del serbo a giugno”.

Attacco, ma – come detto – anche difesa: “Per la retroguardia si fa il nome di Ortiz. Ha un contratto fino al 2027 e una valutazione sui 15 milioni anche se immagino che il Flamengo chieda di più. La Juve tenterà di farlo suo fino all’ultimo”.