Non solo Bologna-Milan: allerta meteo Serie A, altri due match sotto osservazione

Serie A, nel weekend si scruta l’allerta meteo: la situazione su tutti i campi, dopo Bologna-Milan due match di campionato sotto osservazione

Tiene banco non solo la questione Bologna-Milan, nel weekend calcistico, con il carico di polemiche relativo alla disputa o meno e in quali condizioni del match dello stadio Dall’Ara. La situazione meteorologica infatti in questi giorni non va a condizionare, verosimilmente, soltanto il capoluogo emiliano.

E’ un autunno di precipitazioni davvero intense e improvvise in diverse zone d’Italia, con problematiche che si sono susseguite già in varie regioni e che aumentano la preoccupazione per quanto potrebbe ancora accadere. Per questo motivo, è fondamentale tenersi informati sulle allerte meteo che potrebbero riguardare le zone dove ognuno di noi vive. I fenomeni di maltempo intensi e in qualche caso estremi potrebbero poi far sentire i propri effetti anche per quanto riguarda altre partite del palinsesto della nona giornata in Serie A. Vediamo quale potrebbe essere la situazione in merito.

Serie A, due gare di domenica nel mirino dell’allerta meteo: cosa succede a Parma e a Firenze

Per il momento, si segnalano allerte arancioni, per la giornata di venerdì e per le prime ore sabato, sulla Liguria, su alcune zone del Piemonte, sull’Emilia-Romagna e sulla Toscana. Con una situazione che dovrebbe andare in graduale miglioramento avvicinandosi alle domenica. Ma con due campi da tenere d’occhio per eventuali evoluzioni e ulteriori cambiamenti meteorologici dell’ultimo momento.

Nelle ore precedenti le gare da disputare, i rovesci potrebbero essere intensi, come detto, in Emilia e in Toscana. Dunque, coinvolgendo Parma-Empoli, prevista per domenica alle 12.30, e Fiorentina-Roma, posticipo delle ore 20.45. Per quelle che sono le indicazioni provenienti dalle previsioni meteo e dai bollettini di allerta diramati dalla protezione civile, al momento non dovrebbero esserci rischi particolari per i due match in esame, ma la situazione climatica andrà comunque monitorata di ora in ora per avere sempre un quadro aggiornato e realistico nell’insieme.