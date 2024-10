“Vergognoso”: è bufera su Bologna-Milan, cosa succede

La gestione di Bologna-Milan fa discutere: cosa succede a poco più di 24 ore dal match bloccato dall’ordinanza del Comune di Bologna

Sono ore decisive per Bologna-Milan. Dopo l’ordinanza del Comune di Bologna, che ha vietato il regolare svolgimento del match al Dall’Ara a porte aperte, la Lega Serie A è al lavoro per trovare una soluzione. L’intenzione è quella di non rinviare il match per non complicare ulteriormente il calendario delle due squadre, entrambe impegnate anche in Champions League.

La gestione delle istituzioni, però, fa già discutere. Sui social, infatti, molti tifosi lamentano le tempistiche e la mancata comunicazione fra le parti coinvolte, da Comune di Bologna e Prefetto alla Lega Serie A. Si attendono ora le decisioni ufficiali sulla partita in programma domani alle ore 18.00.

Bologna-Milan, esplode la rabbia dei tifosi: “Gestione vergognosa”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Gestione assolutamente vergognosa da parte delle istituzioni di Milan Bologna, comunque andrà a finire ci saranno polemiche per mesi — damiano david parenzo (@uGustatore) October 25, 2024

Decisione abbastanza assurda di rinviare Bologna Milan, considerando che abbiamo già il rinvio di Como Milan (causa Supercoppa) e fino a febbraio non abbiamo date disponibili — IL GABBIANO (@IlGabbiano46) October 24, 2024

Porcata assurda, basterebbe giocare a porte chiuse: la società non intende tutelarsi legalmente?#Bologna #Milan — N O V U S (@BensonGuitar) October 24, 2024

Magari è una decisione corretta, la cosa sbagliata è che i 2 del Milan squalificati saltino la partita con il napoli e non quella con il Bologna quando verrà recuperata…. — Marco Quattrina (@MarcoQuattrina) October 24, 2024

Buongiorno, Non capisco perché il Milan X che tanto insiste per giocare con il Bologna non va a spalare un po’ di fango, per velocizzare la messa in sicurezza dell’area adiacente stadio. Assurdo, bah! — Enrichè081 (@EnricoNappi) October 25, 2024