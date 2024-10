Allegri preferito a Sarri e Mancini: firma immediata

Allegri è senza squadra dalla fine della scorsa stagione, quando è stato esonerato dalla Juve. Il livornese è pronto a subentrare in corsa

Massimiliano Allegri ha detto sì. Sì al ritorno in panchina a stagione in corso, così tanta è la voglia di risedersi in panchina dopo il tumultuoso divorzio con la Juventus.

Allegri sarebbe potuto tornare subito, se avesse accettato la corte saudita ricominciata pochi giorni dopo la fine della sua seconda avventura in bianconero.

Il livornese ha invece preferito aspettare un’occasione diversa, meglio ancora se dalla Serie A. Ovviamente non disdegnando l’estero, a differenza del passato, come dimostrano gli ammiccamenti a quel Manchester United in cerca del successore di ten Hag.

Allegri è pronto, anzi prontissimo a rimettersi in pista. Forse non a caso è stato proprio lui a vincere il sondaggio X di Calciomercato.it. “Tanti allenatori top senza contratto: quale di questi tornerà prima in panchina secondo voi?”, avevamo chiesto ai nostri follower.

Allegri è stato il più votato, anche nettamente. L’ex allenatore della Juve ha sconfitto altri due big italiani, Maurizio Sarri – col quale, seppur solo ‘virtualmente’, è in lizza per l’eventuale post Fisica – e Roberto Mancini fresco di addio all’Arabia Saudita.

Allegri batte Sarri e Mancini: tornerà per primo in panchina

Allegri ha battuto Sarri e Mancini. Per i nostri utenti, il tecnico di Livorno sarà l’allenatore “top”, perlomeno tra gli italiani, che tornerà per primo in panchina.

Il 57enne ha preso il 53,6% di voti. Sarri, secondo, il 35,7%. Terzo e ultimo Mancini, con il rimanente 10,7%. Vedremo se l’esito del sondaggio avrà riscontri anche nella realtà.

Sicuramente Allegri appare quello con maggiore appeal, soprattutto in Italia, ma anche quello con le qualità migliori per rientrare in pista nel bel mezzo di questa stagione.

A livello internazionale, invece, Mancini è il tecnico che potrebbe avere più mercato nei mesi a venire. Per l’ex Ct dell’Italia potrebbero arrivare pure delle offerte dalla Premier, dove ha lasciato il segno portando il Manchester City a rivincere il campionato dopo oltre 40 anni.