Thuram ‘scoordinato’, la bordata rovina la festa: “Dovrebbe lavorare molto di più”

Match winner della sfida contro lo Young Boys, Marcus Thuram non ha ricevuto soltanto complimenti ed elogi: la ‘frecciata’ del post partita

Il suo ingresso in campo ha letteralmente cambiato l’inerzia dell’incontro, aumentando la pericolosità offensiva di un’Inter fino a quel momento troppo remissiva e quasi mai pericolosa. Marcus Thuram si è nuovamente preso la scena, con una prestazione importante da subentrante e con il gol che ha permesso ai nerazzurri di risolvere una pratica molto complicata.

Da bomber vero quale è ormai diventato, l’attaccante francese si è fatto trovare nel cuore dell’area del rigore al momento giusto, riuscendo a depositare in rete il suggerimento dalla corsia mancina di Federico Dimarco. Più in generale, con Thuram in campo è stata tutta un’altra Inter, molto più verticale e guizzante nel far ripartire l’azione. Prova ne siano le tante occasioni create dalla compagine di Inzaghi nell’ultima mezz’ora dopo gli ingressi in campo dei titolatissimi. Nel suo consueto approfondimento post partita negli studi Sky, però, Fabio Capello ha messo in evidenza quelle caratteristiche di gioco che, a suo dire, l’attaccante dell’Inter dovrebbe ancora migliorare per fare un altro salto di qualità.

Inter, Capello puntualizza su Thuram: “Ha ancora potenziale da migliorare”

Capello ha infatti commentato in questi termini le qualità nel tiro di Thuram: “Ha ancora potenziale da migliorare. Non sa calciare bene di sinistro, dovrebbe lavorare molto di più”.

L’ex tecnico di Milan e Juventus – tra le altre – ha poi rincarato la dose, riferendosi sempre all’attaccante francese: “Non è bravissimo a calciare, col sinistro in modo particolare: è scoordinato quando calcia”. Ad ogni modo Simone Inzaghi si gode uno dei suoi gioielli più luminosi, punto di riferimento fondamentale di una squadra che sembra non poter prescindere dalle folate offensive dell’attaccante francese. Rispetto allo scorso anno, Thuram è diventato molto più concreto sottoporta: sono i numeri a testimoniarlo e prospettive di crescita piuttosto rosee. La crescita dell’attaccante nerazzurro – come suggerito da Capello – passerà però dal miglioramento di alcuni fondamentali che, se maturati, potrebbero rendere il francese uno degli attaccanti più completi d’Europa. Inzaghi, intanto, si gongola il suo goleador.