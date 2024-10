Shock Leao: “Ha bisogno di uno psicologo sportivo”

Milan, i numeri non sono dalla parte di Rafael Leao e la situazione che sta vivendo il portoghese non è delle migliori: “Deve essere affiancato da uno psicologo dello sport”

Con la vittoria contro il Bruges a San Siro il Milan ha conquistato i primi tre punti della sua Champions League. Una vittoria arrivata non senza difficoltà. Alla fine però in casa rossonera si è parlato tanto, ancora una volta, di Rafael Leao.

I rossoneri di Paulo Fonseca hanno infatti trovato il gol del vantaggio praticamente 30 secondi dopo che il portoghese ha lasciato il campo per Okafor e lo stesso svizzero ha fornito a Reijnders il perfetto assist per il primo dei suoi due gol. Una mossa decisiva, ma la reazione di Leao non è passata inosservata, con il portoghese, che in passato che si è sempre contraddistinto per il suo sorriso, che a fine gara non ha neppure festeggiato sotto la curva.

Caso Leao, Caressa: “Il Milan deve affiancargli uno psicologo dello sport”

Difficile capire se Leao sarà nuovamente titolare alla prossima gara, indipendentemente dal fatto che il match contro il Bologna si giochi o meno.

Nel frattempo, per far sentire la vicinanza al ragazzo e al suo entourage, c’è stato un incontro con Giorgio Furlani. Chissà se questo potrà bastare al natio di Almada, che secondo Fabio Caressa avrebbe però bisogno di essere affiancato da uno psicologo dello sport. Il giornalista di ‘Sky Sport’ si è espresso così in merito alla situazione attuale che sta vivendo il numero 10 rossonero: “Quando piove rischia sempre di diluviare e su Leao sta diluviando. Questi suoi sorrisi che erano un marchio di fabbrica quando era felice ora sono un po’ tirati. Qualcosa non va. Penso due cose: una che forse l’abbiamo un po’ sopravvalutato quando ci ha fatto vedere cose straordinarie e l’altra è che la testa ad oggi prevale sul corpo. Fossi nel Milan, non so se l’hanno già fatto, gli affiancherei uno psicologo dello sport più che un mental coach. Perché lo psicologo dello sport ti insegna a sviluppare la tua forze mentale e agonistica e di questo secondo me ha bisogno adesso Leao”.