“Come la Juve”: scoppia il caso Inter, succede di tutto

Nuova bufera che riguarda il club nerazzurro con la squalifica di Calhanolgu e Inzaghi e le multe connesse al caso ultra

Dopo il pareggio 3-3 in casa del Barcellona, l’Inter può tuffarsi nuovamente sul campionato con l’impegno di sabato sera contro il Verona.

Una partita cruciale per la corsa scudetto con il Napoli a +3 che nel pomeriggio sarà di scena a Lecce. Serve vincere per approfittare di un eventuale passo falso azzurro oppure per evitare di chiudere definitivamente la caccia al tricolore. L’approccio alla partita non è stato dei migliori per la formazione nerazzurra: Inzaghi dovrà rinunciare a Pavard e Lautaro Martinez, entrambi infortunati, e non potranno contare neanche su Calhanoglu, squalificato per un turno per il caso ultrà.

La notizia del patteggiamento è arrivata questa mattina: il centrocampista turco e Simone Inzaghi sono stati fermati per una giornata e saranno quindi assenti contro gli scaligeri.

Caso ultrà Inter, bufera dopo il patteggiamento

Una decisione che è stata duramente criticata sui social. Numerosi i commenti sulla vicenda, con i tifosi delle altre squadre che si sono scagliati contro l’Inter.

stanno veramente assumendo le fattezze della juve: sanno di essere intoccabili e se ne vantano con spocchia, solo che in campo nonostante le porcatine vincono 2 scudetti in 4 anni(è già loro) e 0 champions

quella juve è di un altro pianeta anche nel ladrare, spiace https://t.co/73NkbV9qOp — Rebic (@JustFreh) May 1, 2025

Scandaloso!!!!!!!!! #MarottaLeague Inchiesta Curve, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano: una giornata di squalifica https://t.co/dWPo0kx1vj — stefano pulliero ⚽️🎾🍷🏍⚪⚫ (@s_pulliero) May 1, 2025

Singolare che la squalifica di Calhanoglu sia arrivata prima di una partita in casa contro una squadra modesta ormai sicura di salvarsi dalla B. Senza vergogna. — Stefano (@Stefano5654) May 1, 2025

Lautaro patteggia, calhanoglu patteggia. Siete come i gobbi, col blu al posto del bianco — _thunder_road (@halliday_000) May 1, 2025

Ultras e Inter, solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso. — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 1, 2025

Questi sono soltanto alcune dei tweet pubblicati nelle ultime ore sull’Inter e sulla vicenda ultrà. Un patteggiamento che ha fatto discutere, con le polemiche che sono soltanto all’inizio.