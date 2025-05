Bufera nel postpartita di Barcellona-Inter: “Così è inaccettabile”

Il 3-3 spettacolare al Montjuic ha lasciato strascichi nel postpartita e tanti giocatori si sono sfogati

Il match spettacolare e rocambolesco di Barcellona-Inter è ancora negli occhi di tutti gli appassionati di calcio, oltre che dei calciatori che l’hanno vissuta in campo. “Sì, è stata divertente anche per noi”, ha ammesso Bastoni nel postpartita. Un 3-3 che resterà comunque nella storia per i gol meravigliosi e per l’intensità e l’imprevedibilità di una semifinale di Champions League. Oltre che ovviamente per la prova di forza di Denzel Dumfries, eletto MVP, e la stella di Lamine Yamal.

Un pareggio che lascia tutto apertissimo al ritorno a San Siro ormai tra appena cinque giorni. Anche se mancheranno giocatori importantissimi per entrambe le squadre. Inzaghi dovrà infatti fare a meno di Benjamin Pavard – out anche ieri e verso un altro forfait – e soprattutto di Lautaro Martinez. L’argentino è uscito per un risentimento muscolare ai flessori, rischia un paio di settimane di stop. Non c’è ancora l’ufficialità, ma di dubbi ce ne sono pochi. I blaugrana invece con buona probabilità non avranno a disposizione Lewandowski neanche per il match di ritorno, ma ieri hanno perso anche Jules Koundé. Il ko del difensore francese è senza dubbio una bella tegola, visto che non aveva praticamente saltato mai una partita. Flick ritroverà Balde, che dovrebbe partire titolare a San Siro. Ma a preoccupare il Barcellona sono stati anche se non soprattutto i gol subiti dall’Inter ieri, in particolare quelli su calcio piazzato.

Barcellona, quanti errori contro l’Inter: la rabbia di Raphinha, Yamal e gli altri

Anche l’approccio del Barcellona alla partita non è stato buono, col gol di Thuram dopo 30 secondi, bellissimo ma sintomatico di una pessima disposizione difensiva. E poi le altre due reti entrambe da calcio piazzato, un tallone d’Achille importante che ha lasciato molta rabbia nei calciatori blaugrana. “Siamo scesi in campo assonnati. Abbiamo ribaltato la situazione, è stato molto difficile, e dobbiamo imparare da questi errori. Alla fine, una semifinale di Champions League può essere decisa dai calci piazzati. Non dobbiamo permettere che ci accada in casa loro, perché sono molto forti”, ha avvertito Ferran Torres.

Raphinha pure è stato durissimo: “Subire così tanti gol in casa è inaccettabile”, le parole del brasiliano che ha poi sottolineato ulteriormente nel postpartita la necessità di essere più concentrati sui calci da fermo. È lì che Denzel Dumfries ha fatto la differenza (primo giocatore nella storia dell’Inter a segnare una doppietta in semifinale di Champions). In questo è d’accordissimo anche Pau Cubarsì, che non è del tutto contento del risultato: “Dobbiamo essere autocritici perché abbiamo avuto pochissime occasioni e loro hanno fatto tre gol, ma non dobbiamo essere negativi. Dobbiamo pensare che possiamo vincere la partita di ritorno e che i tifosi ci stanno supportando”. Lo stesso Lamine Yamal è stato raccontato come molto arrabbiato, quasi turbato, al fischio finale di Barcellona-Inter proprio per i tanti errori della sua squadra. E Flick ha sottolineato: “Non abbiamo iniziato bene, subendo due gol, su calcio piazzato. Dobbiamo migliorare”.