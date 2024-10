Prima gioia europea per la Roma, poker della Fiorentina in Conference

La Roma vince contro la Dinamo Kiev in Europa League, successo in trasferta della Fiorentina contro il San Gallo

Prima vittoria europea per la Roma, successo in Svizzera per la Fiorentina. Si apre così il giovedì internazionale delle italiane, in attesa della Lazio impegnata questa sera contro in trasferta contro il Twente.

In Europa League alla squadra di Juric basta il minimo sforzo per avere la meglio su una Dinamo Kiev imbottita di seconde linee. La partita si decide nel primo tempo con Baldanzi che al minuto 22 si procura un calcio di rigore per un intervento falloso di Mykhavko. Dal dischetto si presenta Dovbyk che non sbaglia, facendo passare in vantaggio i capitolini. Subito dopo è ancora Baldanzi a sfiorare il raddoppio, ma trova il portiere pronto a rispondere. Il primo tempo si chiude così anche se gli ucraini reagiscono con una conclusione di Tymchyk fuori di poco e un gol di Voloshyn annullato per fuorigioco.

Nella ripresa il copione non cambia con la Roma che controlla senza troppi problemi i tentativi della formazione ospite di giungere al pareggio. Grandi occasioni non se ne vedono, nonostante al 63′ Shovkovsky con un triplo cambio provi a cambiare l’inerzia del match. Finisce così 1-0 con la Roma che brinda al primo successo nella competizione.

Conference League, vittoria della Fiorentina con il San Gallo

Se la Roma in Europa League vince, lo stesso fa la Fiorentina in Conference in trasferta. Contro il San Gallo finisce 2-4 con la viola che approfitta della vena realizzativa di Ikone per portare a casa tre punti preziosi.

E dire che la partita era iniziata come peggio non si poteva con la rete di Mambimbi al 23′ a complicare i piani di Palladino. Nella ripresa però ecco la svolta con il risultato ribaltato in quattro minuti: al 50′ è Martinez Quarta a siglare il pareggio, al 54′ tocca a Ikone dare il primo vantaggio ai viola. I padroni di casa però reagiscono e trovano il 2-2 con Gortler al 62′. La girandola di emozioni non è però finita e tocca ancora a Ikone al 69′ siglare la rete del nuovo vantaggio. Nel recupero arriva anche il poker firmato da Gosens: 2-4 e la Fiorentina resta tra le squadre di vetta e a punteggio pieno.

Roma-Dinamo Kiev 1-0: 24′ Dovbyk rig. (R)

San Gallo-Fiorentina 2-4: 23′ Mambimbi (S), 50′ Martinez Quarta (F), 54′ Ikone (F), 62′ Gortler (S), 69′ Ikone (F), 95′ Gosens (F)