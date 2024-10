Lazio, Baroni su Tchaouna: “Ululati razzisti, il quarto uomo ha sentito”

Lazio vincente in casa del Twente e prima a punteggio pieno in Europa League: parla il tecnico biancoceleste Marco Baroni

Un Marco Baroni raggiante quello che si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della sfida vinta dalla sua Lazio sul campo del Twente per 2-0. Tanti i temi toccati, tra cui anche quanto accaduto con Tchaouna a fine partita al momento della situazione.

Gara: “La partita è andata bene, la squadra ha preparato bene il match. Sono gare complicate perché contro una squadra giovane e un ambiente caldo, ci portavano pressione alta e anche quando sei in superiorità numerica devi giocare con personalità per chiuderle e rimanere dentro la partita. Mi sarei aspettato una prova di personalità. Sono contento per i ragazzi, Gigot è un giocatore che può dare molto a questa squadra sotto tanti aspetti: personalità, carisma e carattere, è un giocatore forte, lo abbiamo riportato dentro a tutti gli effetti. A Dele-Bashiru bisogna dare tempo, c’è un percorso da fare, con attenzione ai dettagli diversi, è un ragazzo che ha qualità e piano piano crescerà in modo esponenziale ne sono convinto”.

Calciatori felici: “Mi fa piacere, possiamo perdere gare ma non possiamo mai sbagliare la prestazione. Stiamo facendo una proposta e anche il passaggio a Torino è stato una crescita, abbiamo pressato alto subito, abbiamo tolto punti di riferimento, adesso dobbiamo recuperare velocemente e pensare al campionato”.

Tanti gol subiti concedendo poco: “Ci sono state situazioni in cui dobbiamo fare meglio, ma la squadra lo sa. A me piace una squadra che si giochi tutto su un pallone, è un aspetto mentale. Oggi c’è stato un momento in cui abbiamo rallentato il palleggio e loro hanno preso qualcosa e questo non deve avvenire. Giocare con quattro giocatori offensivi si può dare, ma tutti devono sacrificarsi e fare le due fasi, la squadra però cerca questo, c’è lavoro da fare, ma siamo contenti. Nella proposta devo essere coerente, mi piace stimolare la squadra da questo punto di vista, la squadra recepisce, ma dobbiamo difenderci attaccando”.

Tchaouna: “Penso abbia percepito ululati, è un tema che non mi piace esporre, non è il contesto giusto, abbiamo cercato di tranquillizzarlo. Per noi è una situazione particolare. Ieri sera i tifosi sono stati fermati in albergo, si è mossa la società e il presidente sono situazioni spiacevoli, la squadra ha avuto questo disagio. Credo che il quarto uomo abbia sentito. Ho preferito togliere lui e non Pedro“.