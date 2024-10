Juventus all’angolo: il doppio rifiuto complica i piani di Giuntoli

La Juventus è alle prese con un momento delicato della stagione. Andrà però risolto anche il futuro di un centrocampista attualmente presente in organico che non rientra nei piani

Non è un momento semplicissimo per la Juventus che proprio nella settimana che conduce allo scontro diretto contro l’Inter ha incassato una sconfitta tanto bruciante quanto inattesa contro lo Stoccarda in Champions. Un ko casalingo che va a ridisegnare anche il percorso della truppa di Motta nella massima competizione europea.

Servirà quindi una scossa immediata in campionato contro l’Inter per dare risposte in una fase così delicata della stagione, che vede soprattutto la fase offensiva in flessione. Intanto però continuano ad aumentare i rumors anche in sede di calciomercato, dove tra entrate e qualche piccola uscita qualcosa andrà certamente fatto per puntellare la rosa di Thiago Motta.

Ed a proposito di organico a Torino c’è ancora un calciatore che è totalmente fuori dai pensieri dell’ambiente bianconero che il prossimo inverno proverà a trovargli una sistemazione. Il riferimento è al centrocampista brasiliano Arthur, che è rimasto alla Juventus, nonostante i diversi sondaggi estivi e l’ingaggio monstre da circa 5,5 milioni di euro netti a stagione che ha anche spaventato le possibili pretendenti. Servirà quindi una soluzione per alleggerire il monte ingaggi e la rosa di un calciatore attualmente non in linea col progetto.

Calciomercato Juve, Arthur ha rifiutato Gremio e Palmeiras

Nell’ultima annata Arthur ha disputato una discreta stagione in prestito alla Fiorentina rilanciando il proprio profilo, ma una soluzione non è stata ancora trovata.

A fare un focus sul calciatore ex Barcellona ci ha pensato il portale ‘DiariodeCuiabà’ che ha evidenziato come Arthur abbia rifiutato un rientro nel calcio brasiliano. La stessa fonte ha appreso che il Gremio e il Palmeiras si sono consultati con lo staff del giocatore per conoscere la possibilità di un ritorno in patria, che però al momento non è nei piani. Arthur infatti si vede ancora all’apice della propria carriera in Europa.

Oltre ai club verdeoro però anche l‘Everton e società dell’Arabia Saudita hanno provato a ingaggiare il giocatore, ma le trattative non sono andate avanti. L‘Olympique Marsiglia è quindi la favorita per arrivare allo juventino. Il club francese ha provato a ingaggiarlo quest’estate, ma ha avuto problemi con il posto vacante per un giocatore extracomunitario e l’affare è fallito. Non è però da escludere quindi un ritorno di fiamma per provare a riallacciare i fili di una carriera che al momento è in standby alla Juventus.