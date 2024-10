Insulti all’arbitro dopo il big match, UFFICIALE: un mese di squalifica

Fermato per insulti all’arbitro dopo il big match, ora è UFFICIALE: arriva un mese di squalifica. Il provvedimento FIGC

È arrivata la squalifica dopo il big match. A confermare il procedimento è direttamente la FIGC su firma del presidente Gravina: un mese di inibizione.

La sanzione riguarda Gianluca Goracci, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di dirigente accompagnatore della società Futsal Perugia. Come si legge nella nota FIGC, “in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito dell’incontro Futsal Perugia – Futsal Pistoia del 12.05.2024 valevole per i play-off del campionato di Serie B Femminile della stagione sportiva 23/24, adottato una condotta ingiuriosa e/o irriguardosa nei confronti dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua, e in via più generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante l’invio, in data 14.05.24, di un messaggio privato sul profilo social “Instagram” dell’arbitro avente ad oggetto frasi ed espressioni offensive”. La FIGC ha così confermato l’inibizione di un mese.

FIGC, ufficiale: un mese di inibizione per il dirigente

“Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianluca GORACCI, si rende noto l’accordo come sopra menzionato”, ha concluso il comunicato della Federazione.

Goracci, per la sua “condotta ingiuriosa e/o irriguardosa nei confronti dell’arbitro”, sarà così squalificato per un mese. L’inibizione arriva dopo l’acceso big match di Futsal e rappresenta una vera e propria stangata nei confronti del dirigente. Ora è ufficiale e confermato anche dalla FIGC.