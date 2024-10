Infortunio UFFICIALE, che tegola dopo la Champions: rischia un mese di stop

Dopo la partita in Champions League si è fermato l’attaccante per una lesione muscolare che lo costringerà a 3-4 settimane di stop

Si gioca troppo. Questo il ‘mantra’ ripetuto ormai da qualche anno da calciatori e allenatori in particolare, viste le tante partite tra campionato, coppe di lega, coppe internazionali e ovviamente le nazionali. Champions, Europa e Conference League ora diventate più lunghe e dispendiose, più l’aggiunta del Mondiale per Club alla fine dell’anno che aggiunge un’incognita in più.

La questione centrale riporta ovviamente alla questione infortuni, sempre più fattore che influenza in maniera decisiva le stagioni di tanti club, terrore di ogni allenatore. Per cui è difficilissimo che si arrivi a giocare partite anche importanti e decisive con la rosa al completo. Lo sa bene la Juventus, che è alle prese con tanti stop muscolari e traumatici da Nico Gonzalez a Bremer, da Koopmeiners a Milik, Weah e Conceicao che sono intanto rientrati. Idem l’Inter con Calhanoglu, Acerbi, Zielinski e Asllani. Anche all’estero però la situazione non migliora e ne è la dimostrazione il Real Madrid stesso. Carlo Ancelotti ha appena perso infatti il brasiliano Rodryo, vittima di un infortunio muscolare che lo lascerà fuori per qualche settimana. L’infortunio è arrivato nel match vinto due giorni fa contro il Borussia Dortmund in Champions League, la clamorosa e veemente rimonta dei Blancos dallo 0-2 iniziale.

Real Madrid, Rodrygo ko per infortunio: salterà il Milan

Dopo gli esami effettuati il Real Madrid ha reso note con un comunicato ufficiale le condizioni di Rodrygo, che ha riportato “un infortunio muscolare al bicipite femorale destro. In attesa di evoluzione”. Insomma, parliamo di una lesione che lo terrà fuori dalla disponibilità di Ancelotti per almeno tre-quattro settimane. A stimare l’entità dello stop è il dottor Gonzalez – riporta ‘AS’ – vista l’area interessata che ha bisogno di recupero in più.

Questo vuol dire che salterà innanzitutto il big match di sabato, ovvero il ‘Clasico’ attesissimo contro il Barcellona. Poi il brasiliano non ci sarà neanche il 2 novembre in casa del Valencia e soprattutto martedì 5 novembre nella sfida casalinga contro il Milan di Paulo Fonseca. Anche con l’Osasuna dovrebbe restare fuori, sperando di rientrare dopo la sosta contro il Leganes. Ma si vedrà man mano come andrà il suo recupero. Nessun problema invece per lo scontro con un’altra italiana, l’Atalanta, in programma invece a dicembre.