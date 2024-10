DIRETTA Europa League, Roma-Dinamo Kiev 0-1: Dovbyk trasforma il rigore! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Juric e la Dinamo Kiev di Shovkovskyi in tempo reale

La Roma ospita la Dinamo Kiev nella Capitale in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due formazioni ancora a caccia della prima vittoria in campo internazionale che sarà diretta dall’arbitro olandese Gozubuyuk.

Da un lato i giallorossi di Ivan Juric vogliono rialzare subito la testa dopo la sconfitta casalinga in Serie A contro l’Inter che li ha relegati al decimo posto in classifica. L’obiettivo è quello di conquistare i primi tre punti in campo europeo dopo il pareggio all’esordio con l’Athletic Bilbao e il sorprendente ko in Svezia contro l’Elfsborg. Dall’altro lato i biancoblu di Oleksandr Shovkovskyi sono in testa alla Premier League ucraina dopo la vittoria in trasferta contro l’Obolon, mentre sono ultimi con due sconfitte in Europa League subite contro la Lazio e l’Hoffenheim. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions del 2007, con i capitolini che si imposero con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Perrotta e Totti. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Dinamo Kiev live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Dinamo Kiev

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Hermoso; Zalewski, Le Fee, Kone, Angelino; Pisilli, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

DINAMO KIEV (3-5-2): Neshcheret; mykhavko, Popov, Bilovar; Tymchyk, Mykhailenko, Andriyevskiy, Rubchynskyi, Vivcharenko; Guerrero, Vooshyn. All. Shovkovskyi

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Galatasaray* punti 7, Bodo Glimt* 7, Lazio 6, Lione 6, Tottenham 6, Steaua Bucarest 6, Anderlecht 6, Ajax 4, Eintracht Francoforte 4, Slavia Praga 4, Midtjylland 4, Hoffenheim 4, Athletic Bilbao 4, Fenerbahce 4, Olympiacos 3, Elfsborg* 3, Rangers 3, Az Alkmaar 3, Malmoe 3, Braga* 3, Manchester United 2, Viktoria Plzen 2, Twente 2, Porto 1, Real Sociedad 1, Royal Union SG 1, Roma 1, Ludogorets 1, Riga 1, Nizza 1, Ferencvaros 0, Paok Salonicco 0, Maccabi Tel Aviv 0, Qarabag 0, Dinamo Kiev 0, Besiktas 0.

*una partita in più