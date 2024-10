DIRETTA Conference League, San Gallo-Fiorentina 1-0: la sblocca Mambimbi LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Kybun Park’ tra il San Gallo di Maassen e la Fiorentina di Palladino in tempo reale

La Fiorentina è di scena sul campo del San Gallo in Svizzera in una gara valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Conference League. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro israeliano Frid.

I viola di Raffaele Palladino sono reduci dal roboante successo 6-0 in trasferta contro il Lecce in Serie A che ha fatto seguito a quello contro il Milan prima della sosta per le Nazionali. Lo scopo dei gigliati è quello di bissare la vittoria all’esordio in campo europeo contro i gallesi del The New Saints per mettere in discesa la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I biancoverdi di Enrico Maassen, invece, vengono dalla sconfitta nel campionato elvetico contro il Basilea e hanno voglia di rivincita dopo il pesante ko 6-2 del primo turno contro i belgi del Cercle Brugge. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Kybun Park’ tra San Gallo e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali San Gallo-Fiorentina

SAN GALLO (4-3-1-2): Ati-Zigi; Vandermersch, Ambrosius, Stanic, Noah; Gortler, Quintillà, Csoboth; Toma; Geubbels, Mambimbi. All. Maassen

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Biraghi; Bove, Adli, Richardson; Ikone, Kouame, Sottil. All. Palladino

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE: Cercle Brugge punti 3, Omonio Nicosia 3, Paphos 3, Molde 3, Lugano 3, Chelsea 3, Vitoria Guimaraes 3, Fiorentina 3, Noah 3, Rapid Vienna 3, Jagiellonia 3, Hearts 3, Heidenheim 3, Legia Varsavia 3, Astana 3, Djungarden 1, Lask Linz 1, Apoel Nicosia 1, Panathinaikos 1, Shamrock Rovers 1, Borac Banja Luka 1, Olimpia Lubiana 0, Dinamo Minsk 0, Copenaghen 0, Basaksehir 0, TSC 0, Betis 0, Genk 0, Celje 0, Mlada Boleslav 0, The New Saints 0, Petrocub, HJK Helsinki 0, Larne 0, San Gallo 0, Vikingur 0.