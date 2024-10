Casadei ancora dalla panchina: la Serie A lo aspetta, ecco il suo futuro

Il giocatore fatica a trovare spazio. Oggi ancora in panchina. Può esserci il ritorno in Italia: in Serie A lo aspettano

“Ha preso il ritmo fisico, ha struttura e gamba. È un giocatore che può diventare pronto in poco tempo”. Parlava così Luciano Spalletti qualche giorno fa.

Parole riferite a Cesare Casadei, che tutto il calcio italiano non ha certo dimenticato. Il Commissario Tecnico azzurro è dunque pronto a dare una possibilità ad uno dei talenti più puri, che però non è ancora esploso, come molti pensavano. Il centrocampista di Ravenna ha compiuto 21 anni il 10 gennaio scorso e ha dunque tutto il tempo per prendersi la Nazionale italiana e diventare un titolare nel proprio club. Difficile, però, che ciò possa accadere nell’immediato, anche perché al Chelsea, squadra che ha investito tantissimo per acquistarlo dall’Inter, continua a trovare poco spazio.

Stasera ha collezionato la sua terza presenza stagionale, la seconda in Conference League. Diversamente da quanto era successo lo scorso 3 ottobre, contro il KAA Gent, in cui aveva giocato novanta minuti, però, Casadei è partito dalla panchina, entrando al 70esimo, dopo che i propri compagni avevano segnato già quattro gol. L’altra presenza è in EFL Cup contro il Barrow. Nemmeno un minuto, invece, in Premier League.

Casadei in Serie A: ecco le possibili destinazioni

Non è certo una novità lo scarso utilizzo del giovane italiano, ma partire dalla panchina anche in Europa, in Conference, non ha certo fatto piacere. A gennaio così Cesare Casadei potrebbe davvero guardarsi attorno e cambiare aria.

La voglia di giocare e trovare continuità, d’altronde, è tanta. Così attenzione al possibile ritorno in Serie A. Il suo nome è stato accostato al Milan. Il calciatore piace ai rossoneri e il Diavolo è alla ricerca di un centrocampista, per via dell’infortunio di Ismael Bennacer, ma a Milano potrebbe non trovare lo spazio adeguato. Ecco perché sono pronte ad aprirsi nuove strade, come quella che lo porterebbe al Genoa o al Como. Due club in cui avrebbe possibilità di giocare, ma attenzione, inoltre, al Bologna e al Torino, che cercano qualità in vista del mercato di gennaio.