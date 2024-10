Assalto a Thuram, offerta monstre all’Inter: “Sono rassegnato” | ESCLUSIVO

L’attaccante francese è stato l’uomo decisivo nella vittoria dell’Inter contro lo Young Boys di ieri sera in Svizzera

E’ servito l’intervento dei titolarissimi per risolvere una serata che rischiava di mettersi piuttosto male per l’Inter. Ieri sera contro lo Young Boys, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha rischiato grosso con una prestazione al di sotto delle aspettative almeno per un’ora di gioco. A regalare ai tifosi interisti altri tre importanti tre punti nella classifica unica, però, ci ha pensato il solito Marcus Thuram.

L’attaccante francese, subentrato nel finale di gara sul punteggio di parità, ha confezionato insieme ad altri due calciatori entrati dalla panchina come Lautaro Martinez e Federico Dimarco, la rete della vittoria nel terzo minuto di recupero. Si tratta dell’ottava marcatura in questa stagione per Thuram, la prima in questa edizione della Champions. Un calciatore che partita dopo partita aggiunge sempre qualcosa in più al suo repertorio e che, comprensibilmente, inizia a far parlare di sé anche in ottica mercato per quanto riguarda i top club.

Tra questi, vi abbiamo raccontato dell’interesse da parte del Paris Saint Germain per la prossima estate. Il club parigino non ha ancora sostituito Mbappé nonostante l’addio della passata stagione e starebbe pensando di presentare un’offerta monstre all’Inter. Uno scenario che abbiamo trattato con il giornalista Gian Luca Rossi durante INTER ZONE, la trasmissione di Calciomercato.it in onda tutte le settimane su Youtube.

Calciomercato Inter, Rossi: “Thuram? Sono rassegnato”

In merito al futuro di Marcus Thuram davanti ad una possibile offerta del Paris Saint Germain per un importo vicino alla clausola da oltre 80 milioni di euro, Rossi è stato piuttosto realista.

Così il giornalista: “Sono molto rassegnato. A me quando dicono: ‘Lautaro cuore e tifoso nerazzurro’, non capiscono che il professionista ha un’idea diversa. Io vi assicura che se dieci minuti dopo che firma il rinnovo del contratto gli arriva un’offerta che propone il triplo, il contratto finisce nella tromba delle scale. Onestamente, se arriva qualcuno e paga 90, per me è automatico. Poi il calciatore può anche dire che non ci vuole andare, ma parliamoci chiaro: se arrivano 90 milioni dal top club, per come l’ho adorato, Thuram dovrò salutarlo“.

L’addio del francese, secondo Rossi, potrebbe non essere l’unico al termine di questa stagione: “Sembra che arrivano gli esperti di mercato, ma all’Inter sanno perfettamente che Mkhitaryan, Acerbi, a giugno probabilmente bisognerà fare un altro tipo di discorso. Ogni giorno arrivano profili diversi, Palacios e Buchanan sono già in osservazione. Bisseck è stato anche fortunato, sta crescendo alla grandissima, ma si vede che gli manca ancora qualcosa. La gente pensa che uno è giovane e sa già tutto, invece può sbagliare come Bisseck a Genova”.