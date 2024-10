Ancora nel segno di Pedro: la Lazio fa tre su tre e vola in vetta

Europa League, Lazio vincente sul campo del Twente: olandesi battuti 2-0 grazie ad una rete per tempo di Pedro ed Isaksen

Una gara ostica e spigolosa, contro avversari fisici e rocciosi. Forse anche per questo i tre punti conquistati dalla Lazio sul campo del Twente sembrano avere un peso ancora maggiore. Una gara che si è messa subito in discesa per gli uomini di Marco Baroni, complice il cartellino rosso rimediato dal portiere Lars Unnerstall dopo soli 11 minuti di gioco.

L’espulsione dell’estremo difensore tedesco ha indirizzato subito la sfida di Enschede in favore dei biancocelesti, che con questa vittoria volano in vetta alla classifica di Europa League. La Lazio, insieme a Tottenham ed Anderlecht è l’unica squadra a punteggio pieno. Meglio di così Baroni non poteva certamente iniziare il suo esordio europeo. Gara come detto che ha visto subito una svolta all’11’. Imbucata perfetta per Dia. Difesa del Twente disposta malissimo e Unnerstall è costretto a uscire fuori dall’area: il portiere travolge il senegalese. Fallo da ultimo uomo e conseguente cartellino rosso. Per i biancocelesti diventa difficile però sbloccare il match. Ci va vicino Marusic, ma il suo cross finisce sul palo. Il vantaggio lo trova Pedro grazie ad un ottimo inserimento di Vecino dalla destra. L’uruguagio parte sul filo del fuorigioco e mette in mezzo per lo spagnolo, che mette in rete il gol del vantaggio.

Nella ripresa crescono le chance di raddoppio per i biancocelesti, ma la rete non arriva. Pellegrini la sfiora, scheggiando la traversa ad inizio ripresa. Castellanos si vede fischiare un rigore, poi revocato dal Var. Alla fine il gol arriva a pochi minuti dal fischio finale. Break di Dele-Bashiru, che entra in area e serve Isaksen che deve solo appoggiare in porta il pallone per sigillare il risultato finale.

Twente-Lazio 0-2

Marcatori: Pedro 35′, Isaksen 87′.

Espulsi: Unnerstall (T) 11′.

CLASSIFICA: Lazio punti 9, Tottenham 9, Anderlecht 9, Ajax 7, Galatasaray 7, Eintracht Francoforte 7, Midtjylland 7, Athletic Bilbao 7, Bodo Glimt 7, Lione 6, Rangers 6, Olympiacos 6, Steaua Bucarest 6, Fenerbahce 5, Porto 4, Slavia Praga 4, Real Sociedad 4, Hoffenheim 4, Roma 4, Viktoria Plzen 3, Manchester United 3, Elfsborg 3, Ferencvaros 3, Az Alkmaar 3, Malmoe 3, Braga 3, Besiktas 3, Twente 2, Royal Union SG 1, Paok Salonicco 1, Riga 1, Nizza 1, Ludogorets 1, Maccabi Tel Aviv 0, Dinamo Kiev 0, Qarabag 0.